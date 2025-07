A contrapelo de la temporada de premiaciones de comienzo de año, y con una cantidad enorme de categorías se conocieron los nominados a las categorías más importantes de los Premios Emmy. Como siempre, los tres grandes bloques llamadores de atención son el drama, la comedia y las miniseries o antologías.

El drama estuvo dominado por Severance (27 nominaciones), una serie que al pertenecer a la plataforma AppleTV+ no está disponible en Uruguay por razones misteriosas, seguida de cerca por The White Lotus (23 nominaciones). En la categoría de comedia picó en punta The Studio, también de AppleTV+ (23 nominaciones), mientras que en miniseries y antologías se destacó El Pingüino (24 nominaciones). La miniserie Adolescencia también recibió varias nominaciones.

Lo que sigue es un listado de las categorías más importantes, con links a las reseñas publicadas en la diaria y el dato de dónde ver las series. Además, hay que mencionar que Martin Scorsese está nominado por su actuación invitada en The Studio, junto a su colega Ron Howard.

Mejor serie dramática

Mejor serie de comedia

Mejor serie limitada o antología

Mejor actor dramático

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz dramática

Kathy Bates, Matlock (no disponible)

Sharon Horgan, Bad Sisters (no disponible)

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Mejor actriz de comedia

Uzo Aduba, La residencia (Netflix)

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El Oso

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de comedia

Adam Brody, Nadie quiere esto

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, El Oso

Mejor actor en serie limitada, antología o telefilm

Colin Farrell, El Pingüino

Stephen Graham, Adolescencia

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent (no disponible)

Brian Tyree Henry, Dope Thief (no disponible)

Cooper Koch, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Mejor actriz en serie limitada, antología o telefilm

Cate Blanchett, Disclaimer (no disponible)

Meghann Fahy, Sirenas (Netflix)

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, El Pingüino

Michele Williams, Morir de placer

Mejor telefilme