Continúa el ciclo de visitas para adelantar contenidos de cara a la expansión de la grilla en la diaria Radio a partir del 6 de abril, que abandonará el café de la calle Bacacay para pasar a emitir en un estudio y a través de las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM de Colonia de 7.00 hasta 22.00. Este martes le tocó al periodista y exconductor de Mundo Cañón, Guillermo Ameixeiras, quien se encargará del informativo de cierre, que va de 19.00 a 20.00, y este año pasará “de cero a cien en cuanto al periodismo”.

Ameixeiras dijo que “la mañana de la diaria va a ser muy informativa”, luego “va a haber un espacio en el medio donde las temáticas quizás sean otras” —en relación con Las ganas, el programa de Alejandro Ferreiro—, y después irá su programa, “que no es otra cosa que la continuidad de lo que está sucediendo en todo el día”: “Somos parte de un gran equipo donde yo vengo a ser el eslabón final hasta que, en la mañana siguiente, Magui y Antonio vuelvan a abrir a las 7.00 de nuevo con la información”, acotó.

El periodista destacó que compartirá el estudio con “dos pesos pesados”, Lucas Silva y Marcelo Pereira, que, junto a la directora periodística del medio, Cecilia Álvarez, tienen una participación radial cada viernes para adelantar los contenidos del fin de semana, que “tracciona muy bien a que tengas ganas de levantarte el sábado y leer el diario”. Además, en función de la cercanía geográfica entre la nueva sede y la redacción de la diaria, “muchas veces quizás no sea Lucas y no sea Marcelo”, sino “un periodista de la redacción que haya cerrado un tema que va a ser parte fundamental de la edición en papel y la edición digital del día siguiente que venga a la mesa a hacer su adelanto”, dijo.

Sobre el streaming, dijo que “es un híbrido entre radio y televisión”, pero “no es ni una cosa totalmente ni la otra”. “Es un medio que va a tener la posibilidad de que nos escuchen únicamente por radio, que me encanta eso [...] y además vamos a tener la oportunidad de salir en la ciudad de Montevideo, pero estar en Maldonado y estar en Colonia”, listó. Aunque por Youtube “nos pueden mirar a cualquier hora, en cualquier parte del mundo y cuando quieran”, también es necesario “tener la mirada puesta en esas dos comunidades que nos van a estar escuchando en vivo” y donde la diaria cuenta con corresponsalías.

Sobre su trayectoria laboral, puntualizó: “Radio, con esta intensidad con la que voy a hacer en 2026, si bien hice algunas cosas muy pequeñas, hacía mucho tiempo que no hacía”. Su informativo de cierre también contará con el servicio informativo de Marina Santini, Fermín Méndez, Pablo Méndez y Gonzalo Giuria.