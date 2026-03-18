Debora Quiring, Directora de Cultura de la IMM, Jose Carlos Mahia, Ministro de Educación y Cultura, Maria Jose Santacreu, Directora de Cinemateca, Alejandra Trelles, Directora del Festival de Cine, el 17 de marzo de 2026.

“Desde esta Cinemateca tan gruñona, tan pesimista, tan peleadora, queremos decir que esta Cinemateca y este festival siguen en crecimiento gracias a un montón de voluntades que se juntan para sostener una política a lo largo del tiempo y celebrar esta realidad de hoy”, señaló el martes la coordinadora general del archivo fílmico de la institución, María José Santacreu, en oportunidad del lanzamiento de prensa de la edición 44º del Festival Internacional Cinematográfico del Uruguay.

A su lado, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, habló de “una época desafiante para mantener un rumbo” y añadió: “Desde este gobierno siempre hemos sostenido que el Estado tiene que jugar un rol clave en la cultura y enviar un mensaje fuerte de apoyo a este tipo de actividades”.

Por su parte, la directora del departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring, resaltó el trabajo sostenido de Cinemateca -en las 42 ediciones ininterrumpidas del festival desde 1984- y su aporte a la inclusión de “nuevas voces, nuevas sensibilidades y otras maneras de cuestionar la realidad para imaginarla distinta”.

Según la directora del festival, Alejandra Trelles “Montevideo se ha convertido en una especie de gran dársena donde el cine que acaba de nacer en el mundo desembarca en América Latina y donde, a su vez, el cine producido en nuestro continente puede encontrarse aquí con su primer público”, expresó, al momento de remarcar que de las 201 películas que se exhibirán en esta edición, 125 tendrán en Uruguay su estreno continental, “lo que convierte al festival en el evento cinematográfico de América Latina con mayor número de primicias”.

El cuadragésimo cuarto Festival de Cine de Cinemateca comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 12 de abril.

Su programación se exhibirá en las tres salas de Cinemateca y en la Sala B del Auditorio Nacional, el Complejo Cultural Alfabeta, el Centro Cultural de España, la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís, en Montevideo.

Además, y como viene sucediendo año a año, la Cinemateca uruguaya vuelve a apostar por la descentralización y la itinerancia, con funciones en Canelones, Rocha, Florida y San José, y a través de su plataforma de streaming +Cinemateca.

La apertura del festival será el lunes 30 a las 20.00 en el Teatro Solís con una función de Un cabo suelto, del director uruguayo Daniel Hendler.

“Creo que es un híbrido entre comedia, policial y road movie extrañada. Si tuviera que ponerle un nombre al género, arriesgaría con algo así como ‘policial litoraleño’ o ‘comedia policial extrañada’, pero dudo que estas definiciones resulten atractivas a potenciales espectadores, así que diré que es una ‘comedia policial’”, adelantaba el propio Hendler a la diaria.

En el marco de una atractiva y abundante programación de producciones nacionales que presenta el evento, se destacan los largometrajes Cuatro cuentos cortos, de Adrián Biniez (2026), Instinto, de Andrés Varela (2025), Mamá está acá, de Claudia Abend y Adriana Loeff (2026) y The Channeling, de Maximiliano Contenti, así como la competencia de cortometrajes.

El festival incluirá producciones de 67 países y un foco puesto en el cine de Bélgica, como país invitado para esta ocasión. Su competición oficial de largometrajes tendrá quince títulos participantes, entre ellos: Tabi to hibi (2025), del japonés Sho Miyake, Duse (2025) del italiano Pietro Marcello, Hangar rojo (2026), del chileno Juan Pablo Sallato, y _Nina Roza (2026), de la canadiense Geneviève Dulude-De Celles.

La noche de clausura del evento cinematográfico será el sábado 11 de abril a las 19.30 en la Sala Zitarrosa con una función de No hay hombres buenos (2026), de la directora afgana Shahrbanoo Sadat, un film recientemente estrenado en la apertura del Festival de cine de Berlín.

La programación completa del festival podrá consultarse desde el 25 de marzo en la web de Cinemateca.