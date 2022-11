B>Decenas de los que no tuvieron la visa para Doha, pueden soñar y pensar en un próximo Mundial. No hay ejemplo más gráfico que el de Federico Valverde. A>

29 futbolistas son los que no están, no estarán en Qatar. Ello de acuerdo a las expectativas propias, las del entorno más próximo, y hasta ajeno, es realmente un golpe emocional fuerte. Pero como la vida, admitir la finitud de las situaciones y los eventos, permite sin evitar el dolor del impacto, pensar, aplicar, y postularse con las herramientas posibles, y las habilidades a pulir, y mejorar, para una situación similar que en este caso se dará dentro de cuatro años.

Desafectados Guillermo de Amores, Santiago Mele, Gastón Olveira, Sebastián Cáceres, Agustín Rogel, Leandro Cabrera, Bruno Méndez, Santiago Bueno, Gastón Álvarez, Federico Pereira, Giovanni González, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Alfonso Espino, Lucas Olaza, Mauro Arambarri, Fernando Gorriarán, Felipe Carballo, César Araújo, Fabricio Díaz, Diego Rossi, Brian Ocampo, Michel Araújo, David Terans, Martín Satriano, Agustín Álvarez Martínez, Jonathan Rodríguez, Nicolás López y Thiago Borbas.

Hoy hay poca duda de que por estos tiempos Federico Valverde es uno de los mejores futbolistas participando en competiciones de elite. Hoy el Halcón tiene 24 años, pero hace cuatro años y medio, cuando era Pajarito y aún no había cumplido los 20 años, Fede Valverde, uno de los futbolistas con mayor seguimiento y lógica preferencia desde los 14 años cuando llegó al complejo Uruguay Celeste por parte del Maestro Oscar Washington Tabárez, recibió la noticia de que no iría a Rusia 2018. Cuando Tabárez, su mentor, dio la lista de 23 nombres entre los 26 presentes, no estaba Valverde, que en ese entonces jugaba en el Deportivo La Coruña y había quedado bastante parado por una lesión. Federico sintió dolor y pena, pero tuvo resto para mirar para adelante y expresar para quienes le daban su apoyo: “Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindaron, por tomarse un tiempo en aconsejarme. Siento mucha tristeza claro, pero también estoy muy orgulloso por los compañeros que van a defender la celeste, todo un país los está apoyando, mucha fuerza! Arriba Uruguay”.

Aquella decepción de Valverde en el 2018 es la de varios jóvenes o experientes futbolistas que, incluidos con orgullo en la cincuentenaria lista de aspirantes para llegar con la celeste al Mundial, no pudieron encontrar su momento de confirmación, sea por lesiones en la mayoría de los casos, o por no alcanzar el nivel de fútbol y mínima experiencia necesaria para forzarse un lugar en la lista de 26.

A excepción de la dolorosísima no inclusión de Damián Suárez, por una lesión reciente que no le permitió estar en plenitud por estos días, por lo que quedó fuera del Mundial, y seguramente por su edad (35 años) de los mundiales, decenas de los que no tuvieron la visa para Doha, pueden soñar y pensar en un próximo Mundial. No hay ejemplo más gráfico que el de Federico Valverde. Que así sea.