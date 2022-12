Llega diciembre y, como es costumbre, el calendario deportivo nacional nos tiene reservada la disputa de las finales del fútbol sala de AUF, tras una extensa temporada 2022 que repite los protagonistas de la definición en ambas ramas.

En la categoría femenina ya es un clásico, y no es juego de palabras: el enfrentamiento entre Nacional y Peñarol en la lucha por el título. Es que, de los últimos cinco años, en cuatro se vieron las caras tricolores y aurinegras en la etapa decisiva. En esta ocasión con el aditivo de que el conjunto carbonero tiene la posibilidad de obtener el quinquenio.

El pasado sábado Nacional tuvo en sus manos la primera chance para cortar la racha, pero en un partido donde prevaleció la marca sobre el juego, Peñarol se impuso por 1-0 con gol de la histórica Mariana Crócano en el arranque del segundo tiempo. Al haber ganado la Tabla del Clasificatorio, Nacional tiene el derecho a un partido extra, el cual se disputará el próximo domingo a partir de las 18:00.

La paridad que se presenta en este choque es absoluta. No solo por capacidad y planteles, sino también por los resultados que se dieron entre ellas a lo largo del año. Aparte del triunfo por mínima del equipo mirasol en la final del Play Off, anteriormente habían empatado 1-1, y en la primera fecha del torneo el triunfo había sido para las tricolores por 2-1.

Para hablar de figuras, en ambos casos es necesario señalar una etapa de transición hacia una renovación importante, donde jugadoras con mucha recorrido conviven con chicas que no llevan más de tres años practicando el deporte. En Peñarol muchas de ellas son “figurita repetida” como Crócano, Florencia Vicente, Paula Viera o Sofía Olivera, la arquera que volvió de Argentina para sumarse en semifinales; junto a las apariciones de Catherine Solla, Lorena Graña o incluso la venezolana Mariángela Magdaleno, que reforzó al equipo a mitad de temporada. Por su parte, en Nacional, la mayoría de las experimentadas llegaron este año al elenco albo, como son los casos de la guardameta Lorena Acevedo (segunda etapa en el club), Verónica Gallinar y la goleadora Jennifer Clara. Ellas junto a la artiguense Jimena Álvez, bastión defensivo del equipo, le agregaron oficio a un plantel plagado de jóvenes talentos como lo son Sofía Ferrada, Valentina Márquez o Valentina Pereira. La mesa está servida para un clásico que genera enorme expectativa en el ambiente y que puede marcar, en caso de ganar el aurinegro, una consecutividad inédita en materia de títulos.

Otra vez cara a cara

También en masculino la final es una reedición de la Liga Uruguaya 2021, que finalmente consagró al carbonero con el tricampeonato. Boston River y Peñarol, después de 28 partidos disputados en lo que va del año, llegan a la cita final del Play Offs con la mira en el mismo objetivo. Es que estos dos equipos se armaron para esto, para pelear ser protagonistas del torneo y ganarlo.

Boston es uno de los mayores presupuestos del fútbol sala uruguayo. Uno de los planteles más largos en calidad, que ya venía sosteniendo una interesante base desde 2018 y que redobló la apuesta con la llegada de Luciano Cosentino, Martín Aldave y, sobre todo, de Maximiliano Navarro, líbero titular de la selección que regresó de Italia en julio. El sastre parece llegar en su mejor momento, con rendimientos altísimos en lo individual – Jorge Rodríguez, Matías Menza, Facundo Marichal – y muy compacto en lo colectivo, donde la mano del experimentado Nicolás Moliterno se empezó a advertir notoriamente. En el Play Off se vio lo mejor de su gestión hasta ahora, dejando por el camino a Nacional en cuartos y a Río Branco en semifinales. Desde la Plaza de Deportes N° 12, bunker del equipo desde hace un tiempo, Boston River buscará dar el golpe y extender la definición a otro juego, ya que el manya ganó la tabla anual.

En la misma línea de expectativas llega Peñarol. Vicecampeón de la reciente Copa Libertadores, es sin duda el club de mayor apuesta institucional en la disciplina, con el 70% de los jugadores de la selección uruguaya en sus filas y un técnico argentino que trabaja exclusivamente en el fútbol sala. Lo demostró en números y en funcionamiento, ya que el equipo arrolló en el Clasificatorio, exhibiendo un juego de intensidad y variantes superior a la media. Sin embargo y pese a su innegable favoritismo, quizás no llegue de la mejor manera para esta instancia el conjunto dirigido por Ignacio Cabral. Después de barrer en la serie de cuartos a la Academia UTU sin problemas, le costó mucho más de lo esperado imponerse al coloniense Old Christians en semis. En estos últimos dos partidos, además, no pudo contar con su máxima figura, Richard Catardo, quien arrastra una tendinitis en el tendón de Aquiles y es duda para el fin de semana. De todos modos, la seguridad de Mathías Pescado Fernández en el arco, la jerarquía de Juan Custodio, el talento de Brandon Díaz, y la clase goleadora de Ignacio Salgués y Nicolás Ordoqui, entre otros tantos, le permiten estar en perfectas condiciones de sellar la victoria y el título el domingo desde las 21.00. Ambos encuentros serán en el Polideportivo de Las Piedras y se podrán observar por la plataforma AUF Tv.