Uruguay y Colombia están jugando en Barranquilla por la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. James Rodríguez, cuando transcurrían 35 minutos del primer tiempo, hizo el gol con el que los cafeteros se pusieron adelante en el marcador. Cuando comenzó el segundo tiempo, tras la primera jugada hubo un córner a favor de Uruguay, y desde ahí vino el centro para que Mathías Olivera pusiera el empate. A los minutos Colombia puso el 2-1 a favor.

El primer tiempo fue más bien parejo. La selección uruguaya tuvo sus buenas chances, pero no pudo convertir. Camilo Vargas, el arquero colombiano, estuvo muy bien tapando dos pelotas, una a Facundo Pellistri y otra a Brian Rodríguez, que bien pudieron ser el primer gol celeste. Como contrapartida, pese a no haber sufrido tantas chances en contra, luego de una jugada rápida por derecha vino el gol de James. Desde ahí sí jugó mejor Colombia, e incluso pudo ampliar diferencias en el cierre de la primera parte, si no fuera por una espectacular tapada de Santiago Mele a Rafael Santos Borré.

La segunda parte empezó con cambios y gol para Uruguay. Entreron los Olivera, Mathías y Christian, y al minuto de juego cayó la igualdad para los celestes. Para la mala suerte de Uruguay, a los pocos minutos y en el primer ataque de Colombia, Matheus Uribe metió el 2-1.

James Rodríguez, tras convertir el primer gol del partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Raúl Arboleda, AFP

Detalles

Estadio: Metropolitano de Barranquilla (Colombia).

Árbitros: Piero Maza, Claudio Urrutia y Miguel Rocha. Cuarto árbitro: Felipe González. VAR: Juan Lara. AVAR: Edson Cisternas (todos de Chile).

Uruguay (1): Santiago Mele, Nahitan Nández (60' Giorgian de Arrascaeta), Ronald Araújo, Sebastián Cáceres y Joaquín Piquerez (45' Mathías Olivera); Manuel Ugarte (71' Maximiliano Araújo), Federico Valverde y Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri (45' Kike Olivera), Brian Rodríguez (71' Matías Vecino) y Darwin Núñez.

Colombia (2) Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y Frank Fabra; Matheus Uribe (67' Richard Ríos), Wilmar Barrios y Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Santos Borré.

Goles: 35' James Rodríguez (C), de zurda tras gran control orientado; 46' Mathías Olivera (U), de cabeza; 52' Mateus Uribe (C), media vuelta de derecha.

El partido

En los últimos cinco partidos de Uruguay como visitante ante Colombia por Eliminatorias la celeste ganó dos, empató uno y perdió dos: en 2004 Colombia ganó 5-0, en 2008 fue triunfo de Uruguay 1-0, en 2012 el conjunto cafetero goleó 4-0, en 2016 fue empate 2-2 y en 2020 los celestes ganaron 3-0.

En lo que tiene que ver con el entrenador charrúa, Marcelo Bielsa, disputó diez partidos ante Colombia -como DT de la selección argentina y de la chilena-, tres de local, tres de visita y cuatro en cancha neutral. En total facturó 24 goles y recibió 12. En los tres de local ganó los tres, con nueve goles a favor y uno en contra. En los tres de visitante ganó dos y perdió uno, marcando ocho goles y recibiendo cuatro, mientras que en los cuatro encuentros que se disputaron en cancha neutral ganó dos y perdió dos, marcando siete goles y recibiendo la misma cantidad.

Marcelo Bielsa, durante el partido ante Colombia en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Raúl Arboleda, AFP

