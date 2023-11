En el estadio Nacional de Chile hubo participación uruguaya en salto largo y en los 5000 metros. Los uruguayos en la pista fueron Emiliano Lasa y Santiago Catrofe, quienes fueron protagonistas pero no les alcanzó para ganar medallas en sus respectivas disciplinas.

Lasa fue el primero salir a escena. La voz del estadio pidió aliento para el uruguayo mientras lo reconocía como finalista olímpico y mundial, y también como una de las estrellas de la prueba. Lasa pidió aplausos y salió en carrera. En su primer salto logro 7,72 metros, siendo el mejor salto de esa primera ronda, donde se dieron varios saltos nulos.

La actuación del uruguayo fue creciendo con respecto a su marca anterior: en el segundo intento Lasa consiguió 7,86 y en el tercero clavó la marca en los 8,00 metros. Sus rivales hasta ese momento eran Alejandro Parada, cubano que también consiguió 7,86, y el colombiano Arnovis Dalmero, que saltó 8,08 y se puso al frente de la competencia dejando al uruguayo segundo.

A los tres saltos finales donde se disputaron las medallas pasaron el estadounidense Damarcus Simpson, el brasileño Weslley Bevilaqua, el chileno Vicente Belgeri, el peruano José Luis Mandros, el cubano Maikel Vidal, además de Parada, Lasa y Dalmero.

En la carrera por el cuarto salto Emiliano Lasa se lesionó y no lo pudo completar. En el quinto intento Lasa tampoco participó, lo que hizo que Vidal, que consiguió 8,01, lo dejara momentaneamente con el bronce. Fue en el último intento que Parada también hizo 8,01, lo que dejó a Lasa cuarto. Aún lesionado, Emiliano hizo su sexto y último salto, pero no pudo superar esas marcas y quedó cuarto, detrás de los cubanos y del colombiano Dalmero, ganador del oro.

Santiago Catrofe estuvo en los 5000 metros y también lo intentó. En la última vuelta el uruguayo tomó la delantera e imprimió velocidad buscando distanciarse de sus contrincantes. Fue casi al mismo tiempo en que Lasa buscaba su medalla. En los últimos metros el estadounidense Kasey Knevelbaard esprintó para ganar, segundo entró el canadiense Charles Philibert-Thiboutot y tercero entró Altobeli Da Silva, dejando a Catrofe en el cuarto puesto a casi tres segundos.

En declaraciones

Luego de la prueba, Lasa charló con la diaria. Consultado acerca de la lesión, Emiliano dijo que sintió que se le acalambraron los dos gemelos, “seguramente por fatiga, cambio de temperatura. Intenté mejorarlo después, pasé el quinto salto, estuve estirando, tratando de calentar los gemelos, mantenerlos bien. En el sexto me dejó correr aunque estaban contracturados, pero lamentablemente no se dio el objetivo de poder estar en el podio”.

Por la diferencia por la que se le escapó la medalla, un centímetro, Lasa sostuvo que “se sabe, estas competencias son así, el nivel es fuerte. No se dio el podio, pero los 8,00 metros es un buen salto para París, un buen puntaje para poder clasificar”.

Catrofe, por su parte, habló con la diaria y mostró conformidad con lo que intentó en el último tramo de la carrera. “Estoy muy contento con esa última vuelta. Me iba sintiendo muy cómodo con la carrera. Con el ritmo rápido que puso el estadounidense me sentía cómodo, me sentía confiado y quise atacar. La verdad es que salí fuerte, tenía el ritmo, pero a falta de 300 metros se me empezaron a quemar las piernas y los últimos 200 se me hicieron larguísimos”. Además, el corredor dijo estar contento, aunque no satisfecho, porque no pudo conseguir medallas para Uruguay.

Con vistas al futuro cercano, Catrofe comentó que ahora “toca descansar un poco, la temporada fue muy larga. Hay que hacer un reset y pensar en la siguiente temporada, en la que hay unos Juegos Olímpicos y vamos a intentar estar ahí. Representar a Uruguay, llevar esta camiseta en unos Juegos Olímpicos sería maravilloso”.

Más deportes

El handball masculino, que venía de un gran rendimiento en su debut, no repitió este martes y perdió 37-16 ante Argentina. Más allá de la diferencia en el marcador, los albicelestes eran favoritos. Ahora lo importante para los celestes es el partido de este miércoles a las 10.00, cuando se enfrentarán a Estados Unidos. Si Uruguay gana, pasará a las semifinales y tendrá chances de pelear medallas.

En vela las expectativas de medallas siguen siendo buenas. Lola Moreira en la clase ILCA 6 fue octava en la regata del día y continúa siendo cuarta en la clasificación general. En clase snipe mixto, Pablo Defazio y Dominique Knüppel corrieron tres regatas el martes y ascendieron al tercer puesto tras ganar una, ser segundos en otra y séptimos en la restante.