Las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se llevarán a cabo esta tarde a las 18.00, tal como estaba previsto, ya que la Justicia rechazó una acción de amparo presentada por clubes que apoyaban a Pablo Ferrari como candidato a la presidencia, que denunciaban irregularidades en el proceso de adjudicación de los votos en una de las asociaciones que integran la AUF.

La audiencia realizada este jueves finalizó sobre las 14.00 y el juez anunció que daría a conocer su decisión dos horas después mediante un correo electrónico. La AUF comunicó en su cuenta de Twitter que se rechazó la acción de amparo y se mantienen las elecciones, para las que hay un único candidato: el actual presidente, Ignacio Alonso, que busca un segundo período.

En la audiencia estuvieron presentes los representantes de los equipos denunciantes (Francisco García, de Danubio; Ernesto Dehl, de Cerro Largo; Gonzalo Moratorio, de Peñarol; y Carlos Ham, de Wanderers) y la parte denunciada, es decir, la AUF, representada por su presidente.

Alonso habló con la prensa al finalizar la audiencia y no quiso hacer comentarios sobre Ferrari, cuya candidatura cayó porque la Conmebol no le dio el certificado de idoneidad. “Creo que no es el momento ni el ámbito adecuado para comentar lo que dijo Ferrari. Estamos en un tiempo en el que debemos esperar el fallo del juez, y creo que luego haremos los comentarios pertinentes. Me parecieron desafortunadas varias de las expresiones, pero con tranquilidad, sólo queda esperar”, sostuvo.