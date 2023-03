Se va una nueva etapa del Apertura. Se saben cosas: Peñarol quedó más líder que antes porque estiró diferencias sobre el pelotón de segundos. Además, el carbonero conservó el invicto y es el único que ostenta ese logro.

Salir del Gran Parque Central no le sienta bien a Nacional, que sigue muy lejos de mostrar su mejor versión y no logró ganar en ninguno de los tres partidos de visitante que jugó. El bolso no pudo con Deportivo Maldonado y eso le terminó costando caro al entrenador, que fue cesado.

El destaque especial de la fecha es para Defesor Sporting, que goleó a Cerro Largo en Melo, un lugar siempre difícil. El violeta, con los tres puntos, alcanzó la línea de los segundos, ahí donde están Nacional y el propio Cerro Largo.

Quien también pudo llegar a 12 fue Wanderers, pero el bohemio necesitaba la victoria. El empate 1-1 con Racing, en el último partido del domingo, lo privó de esa posibilidad. La noche fue de golazos: Diego Hernández la clavó en el ángulo para Wanderers, Juan Rivero hizo lo mismo en el segundo tiempo para la escuelita.

La fecha terminará este lunes cuando, desde las 19.15, jueguen en el estadio Luis Tróccoli Cerro y Fénix, dos que necesitan puntos para salir del fondo.

