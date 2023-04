Ignacio Laquintana, que fue una pieza fundamental para Peñarol en el clásico de este sábado frente a Nacional, viajó este domingo de mañana a Brasil para sumarse a las filas del Red Bull Bragantino, a pesar de que desde el conjunto mirasol intentaron retenerlo.

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, explicó que Peñarol sabía sobre la oferta que había recibido el centrocampista desde hacía un mes, y que intentaron retenerlo igualándola, pero que tanto el jugador como su representante manifestaron el deseo de dar un paso al fútbol brasileño.

Ruglio confirmó este domingo en Punto Penal que ofreció al futbolista que se quedara en Peñarol por el mismo monto económico y el mismo tiempo de contrato, y que le consultó directamente al futbolista si estaba para jugar el clásico. Laquintana accedió a jugar el duelo frente a Nacional antes de irse.

“Yo le aclaré al jugador que todo se iba a resolver el domingo, que Peñarol iba a igualar la oferta de Red Bull, la cantidad de años de contrato y que íbamos hacer lo imposible para que se quede. Me dijo que quería seguir la carrera en Brasil. Entonces le aclaré que iba a hablar con Arias para decirle que no estaba con la cabeza en el clásico, pero me respondió que como hincha del club, no quería perderse el clásico por nada y que además, no le haría eso a sus compañeros”, dijo sobre el futbolista formado en Defensor que llegó a Peñarol en agosto de 2021. Incluso confirmó que desde el conjunto brasileño le ofrecieron viajar la semana pasada, pero no accedió justamente por el duelo de este sábado.

Peñarol tiene el 25% de la ficha del sanducero de 24 años, por lo que el pase significa una ganancia importante para el conjunto mirasol. “La ganancia es buena, antes vender jugadores servía muchísimo, hoy estamos muy ordenados”, sostuvo Ruglio, quien dejó en claro que en este caso priorizó el deseo de que el futbolista continúe vistiendo la camiseta amarilla y negra.

A su vez, el presidente mirasol manifestó su malestar con que el futbolista haya viajado este domingo por la mañana hacia San Pablo porque fue sin autorización. “Hoy empezamos con igualaciones de ofertas, creo que no se presentaron por influjo de su representante, no por convencimiento propio. Escribimos un email temprano a Red Bull diciéndoles que la oferta no es lo que dice el contrato y que pueden entrar en un incumplimiento legal pero eso lo trabajaremos durante el día”, agregó sobre las particularidades de la negociación.

Sobre lo que significa para Peñarol esta baja, Ruglio indicó que el cuerpo técnico está convencido de que hay jugadores de mitad de cancha para delante que pueden sustituirlo.

Por último, Ruglio criticó el hecho de que ciertas ligas tengan mercados de pases abiertos a esta altura del año. “Lo que está mal desde Conmebol es que esos clubes tengan el periodo de pases abierto en este momento. En Peñarol no hay paz nunca, estamos desde temprano gestionando las asesorías legales y demás, un día que es para disfrutar”, finalizó.