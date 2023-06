Esta tarde se reunió parte de la dirigencia de Peñarol con Darío Rodríguez para comunicarle que fue seleccionado para ser el nuevo entrenador de Peñarol, tras la salida de Alfredo Arias. La dirigencia mirasol tuvo reuniones con Zoom con algunos entrenadores del exterior, mientras manejaba como candidato más sólido a Rodríguez.

Rodríguez trabajará junto a su hermano Héctor Samanta Rodríguez, que fue técnico de Defensor Sporting en el ascenso y en el comienzo del Torneo Apertura 2022. Su preparador físico será el profesor Pablo Placeres, que también regresa al aurinegro luego de lo que fue su gestión en el cargo de preparador físico institucional junto a Jorge Polilla da Silva en 2012-2013 y en 2016.

Esta será la primera experiencia del exfutbolista mirasol como DT principal. Lo primero que deberá afrontar en cuanto a partidos, será el último duelo de la Copa Sudamericana el próximo jueves a las 21.00 ante América MG en el Campeón del Siglo.

En lo global del trabajo, tendrá el desafío de determinar el equipo con el que le hará frente al próximo Torneo Clausura, para el que ya suenan varios nombres como el del arquero Guillermo De Amores -ex Liverpool y ex Boston River que no sigue en el Sporting Gijón, de España- y Gonzalo Carneiro -ex Defensor Sporting y ex Liverpool que se despidió del Cruz Azul luego de un breve pasaje-.

Dentro de la cancha

El defensa nacido en Montevideo comenzó a jugar en Peñarol en la temporada de 1999-2000 , contratado por Julio Ribas, luego de un pasaje exitoso por Sud América y Bella Vista. Su segunda etapa en el carbonero fue entre 2008 y 2014. En total, logró tres títulos de Campeón Uruguayo: en 1999 con Ribas, en 2003 con Diego Aguirre y en 2012-2013 con Jorge Polilla da Silva.

Desde el área técnica

Rodríguez regresó al aurinegro en 2016 como parte del cuerpo técnico de Da Silva, en su segundo paso por el carbonero. Tuvo un pasaje por Defensor Sporting en el mismo rol, y volvió a Peñarol como secretario técnico en setiembre de 2020 cuando el entrenador a cargo era Mario Saralegui.

En enero de 2021 se sumó al equipo técnico de Mauricio Larriera, hasta que en diciembre se desvinculó para trabajar junto a Diego Alonso en la selección hasta el mundial de Qatar 2022.

Con incorporaciones

Peñarol busca concretar la incorporación de un arquero, un lateral y un delantero para el Torneo Clausura.

Para cuidar la red, el manya está por concretar la llegada de Guillermo De Amores, proveniente del Sporting de Gijón, manejando como segunda opción a Washington Aguerre del Querétaro Fútbol Club Gallos Blancos del de la Primera División de México.

En la defensa se sumará Maximiliano Olivera, que saldrá de Juárez para retornar al aurinegro, mientras que Gonzalo Carneiro es el principal nombre para la ofensiva.

Por otra parte, se confirmó que Matías Arezo estará a disposición del club hasta fin de año. En el sentido opuesto, Peñarol recibió una oferta del 70% de la ficha de Randall Rodríguez desde el exterior y hubo averiguaciones por Santiago Homenchenko.

Diego Rolan rescindió su vínculo, y Matías Aguirregaray está buscando salir del equipo carbonero. Además, Yonatthan Rak y Juan Manuel Ramos vencen contrato en junio.