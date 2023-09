Tras el fin de semana sin fútbol la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) continuará de paro y no tienen pactada ninguna reunión para tratar el tema, por lo que no hay una perspectiva clara que permita divisar la vuelta del fútbol de Primera y Segunda División en el corto plazo.

La última comunicación desde el gremio hacia la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para volver a reunirse con los clubes fue el pasado jueves, y desde entonces no hubo progreso. “Estamos a disposición para avanzar, por parte de los clubes no hubo nada”, dijeron fuentes de la Mutual consultadas por la diaria.

El gremio de los jugadores determinó parar el fútbol luego de que los clubes –reunidos en consejo de liga– no aprobaran la Reforma del Estatuto del Jugador Profesional al no acceder a votarla por considerar que no era un tema para ese día y que el documento no estaba terminado, porque tenía algunos puntos sin la redacción definitiva.

Por el contrario, la MUFP asegura que el documento estaba listo y que además los directivos de cada uno de los clubes tendría que tener clara la información de este documento porque es un tema que se está tocando desde diciembre del año pasado. A su vez, consideran que los equipos sabían cuál sería la consecuencia si no se aprobaba ese reglamento y aun así no quisieron discutir los artículos del Estatuto.

El punto central de la Reforma del Estatuto para los jugadores es el aumento de los salarios de la segunda división profesional. En febrero los jugadores de esta divisional recibieron un aumento de 25%, algo que acordaron directivos de la Mutual directamente con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, durante el viaje que realizaron juntos al Mundial de Qatar. Ese es uno de los argumentos que la mayoría de los clubes manejan para considerar que las negociaciones podrían haber continuado sin parar el fútbol.

Así lo aseguró el delegado de Peñarol, Gonzalo Moratorio, en varias declaraciones que dio a la prensa, quien cree que las conversaciones se podrían haber seguido en buen tono. “Es Alonso el que tiene que buscar soluciones al respecto y todavía no lo ha hecho ni se comunicó para conversar con los clubes. Por eso Peñarol y la mayoría votaron en forma unánime que no se podía votar el estatuto tal cual estaba presentado y por eso debían continuar las negociaciones”, aseguró Moratorio.

Por el contrario, la Mutual está convencida de la decisión que tomaron por haberse agotado los plazos de la negociación.

Mientras tanto, los clubes continúan entrenando de la forma que resolvieron en cada caso: las SAD y los equipos grandes mantienen los trabajos con normalidad, en sus complejos, pero otros conjuntos, como es el caso de Fénix, cerraron sus puertas y se las ingenian para trabajar en otros espacios, mientras los cuerpos técnicos resuelven en estos días lo que tiene que ver con el pago de salarios y otros detalles en este contexto.