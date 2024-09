Marcelo Bielsa prepara variantes: Santiago Bueno y Cristian Olivera serían titulares.

Este martes, y de forma completa, se disputará la octava fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El centro de atención está puesto en lo que hagan desde las 19.00 Venezuela y Uruguay en el estadio Monumental de Maturín, pero además hay más partidos interesantes; se destaca el Colombia-Argentina en Barranquilla.

Centrándonos en vinotintos y celestes, uno llega goleado, el otro algo golpeado. Venezuela visitó El Alto en Bolivia y lo sintió: perdió 4-0 a más de 4.000 metros de altura. El conjunto dirigido por el argentino Fernando Batista buscará reponerse de tal revolcón jugando en su casa.

Uruguay llega con emociones cruzadas. El empate en el Centenario ante Paraguay dejó sabor a poco; Paraguay se plantó de buena manera. Más allá de que luego todo se corrió a un costado cuando terminó el partido y Luis Suárez dejó de ser parte de la selección, en cuanto al juego fue de los peores rendimientos de la era Bielsa, si no el peor. Uruguay no tuvo conexiones entre mediocampo y ataque, se le generó poco a Suárez, el habitual fútbol asociado por las bandas no fluyó y, además, tuvo errores defensivos que pudieron costar caros.

Ganar implicaría seguir arriba sin importar otros resultados, pero ceder puntos es un riesgo para que Colombia tenga una buena actuación y pase al frente. Ante un rival dolido, la celeste puede salir a buscar esa debilidad, aunque puede encontrarse con una recomposición venezolana en busca de mejorar esos nueve puntos que lo tienen en quinta posición.

Cómo vienen, cómo se arman

La celeste acusa sensibles bajas para este partido. La ausencia de Suárez dice bastante, pero hay que sumarle las suspensiones por amarillas de Federico Valverde y Nahitan Nández en el lateral derecho. Esto dentro del contexto con numerosas lesiones que incluyen a Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Matías Viña y las suspensiones de Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo y Jose María Giménez.

El desafío ha sido constante desde finales de la Copa América para Bielsa. Gana un jugador, pierde otro. La parte defensiva ha sido la madeja a manejar. En el último encuentro puso a Sebastián Cáceres y Nicolás Marichal. La actuación de cada uno fue regular, pero Marichal no volvió al campo para el segundo tiempo, por lo que algo no le cerró al argentino, y esta vez parece que mete de entrada a Santiago Bueno. Nández no estará en el lateral -ya volvió para jugar en su equipo en Arabia- y el candidato a jugar allí es Guillermo Varela, que cumplió su sanción en el partido ante los guaraníes.

Por el medio, por Valverde todo indica que jugará Emiliano Martínez, que tuvo minutos ante Paraguay. También estará Manuel Ugarte como el cinco tradicional, que tuvo altibajos en el pasado encuentro muestra de su inactividad -viene de poner su firma en el Manchester United y no venía jugando en el PSG-; y el otro que repite será Brian Rodríguez, ubicado como el más ofensivo de este mediocampo que ya sintió la ausencia de Bentancur y De la Cruz.

Los puntas por fuera son cartas fijas: Facundo Pellistri por derecha y Maxi Araújo por zurda. El que se mete como referencia de área es Cristian Kike Olivera, quien ha tenido minutos pero como extremo. Esperan en el banco para hacer su estreno el joven Luciano Rodríguez, que está en Bahía de Brasil, y Miguel Merentiel, de Boca Juniors.

Como nota sobresaliente, se dio a conocer que Lucas Pino, de Montevideo City Torque -con gol en el último amistoso de la selección local- y Tomás Viera, de Nacional, serán parte de este plantel que disputa la octava fecha.

Venezuela con bajas

El local también tiene bajas, en su caso por lesión. La que se destaca es la del mediocampista del Girona Yangel Herrera, a quien se le suman los defensores Yordan Osorio, Wilker Ángel y Jhon Chancellor.

El probable once vinotinto sería con Rafael Romo; Jhon Murillo, Nahuel Farresi, Yordan Osorio, Jon Aramburu, Miguel Navarro; Telasco Segovia, José Martínez, Daniel Pereira; Jhonder Cádiz y Salomón Rondón

El resto de la Eliminatoria

Más allá de los intereses uruguayos, la octava fecha comenzará con un partidazo a las 17.30, en el que se reeditará la final de la última Copa América. Colombia recibe a Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la calurosa ciudad de Barranquilla. Pensando en la tabla, la influencia es poca; salvo una catástrofe, ambos estarán en el Mundial, pero el atractivo futbolístico invita al espectáculo.

En el Rodrigo Paz Delgado, de la ciudad de Quito, Ecuador recibirá a Perú a las 18.00. Los ecuatorianos buscarán seguir engrosando su puntaje para establecerse en zona tranquila; hasta el momento tienen 8 puntos y están en el sexto lugar. Vale recordar que Ecuador comenzó el certamen con una sanción de tres unidades. Los incaicos son el único equipo sin victorias en las clasificatorias; están últimos, tras sumar únicamente tres empates.

A la misma hora, en el estadio Nacional de Santiago, se jugarán los puntos que más duelen; Chile recibirá a Bolivia. Si bien el equipo trasandino parte como claro favorito, son rivales directos en la tabla. Chile está noveno con cinco unidades, mientras que Bolivia llegó a seis con la goleada ante Venezuela. Vale recordar que hay seis cupos de clasificación directa al Mundial y uno al repechaje. En estos momentos, las dos selecciones que se enfrentan están en zona de eliminación.

Al término del encuentro de Uruguay, quedará el partido que cierra la jornada. Paraguay recibirá a Brasil a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco. El equipo que ahora dirige Gustavo Alfaro buscará hacer valer el punto que sacó en el estadio Centenario. En estos momentos está séptimo en la tabla, en puesto de repechaje, con seis unidades, aventajando a Bolivia en saldo de goles. Si los brasileños chiveaban en otras épocas cuando la clasificación era más jodida, ahora mucho más. Sin la presión por sellar el boleto mundialista, que tarde o temprano va a obtener, el desafío brasileño está en mejorar futbolísticamente.

Dónde ver los partidos de la octava fecha de las Eliminatorias

Todos los encuentros serán transmitidos por las señales de eventos de los cableoperadores, tanto en Montevideo como en el interior. También en Directv y su plataforma Dgo, en AUF TV y en Antel TV.

Hay mucho fútbol para observar. La televisión se impone, con algún dispositivo cerca para seguir todo minuto a minuto sin perderse nada.

Posiciones Eliminatorias