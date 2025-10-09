Abel Hernández, goleador de Liverpool, durante el partido Racing - Liverpool por la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, el 14 de abril en el Parque Roberto.

La etapa va de viernes a domingo y tendrá en su inicio una finalísima por el descenso entre Plaza Colonia y Progreso.

Los equipos del fútbol uruguayo se juegan sus objetivos en la recta final del torneo Clausura, que tendrá cinco fechas apasionantes. La undécima va de viernes a domingo con partidos que pueden definir objetivos anuales.

Lo mejor para el principio

Muchas veces cuesta encontrar el mejor partido de la fecha; en esta ocasión está bastante claro: lo destacado va de arranque con el encuentro que abre la etapa entre Plaza Colonia y Progreso, que comenzará a las 19.00 en el Parque Prandi coloniense con Leandro Lasso en el arbitraje.

Desde lo futbolístico, un partido entre rivales directos por el descenso no parece tan atractivo, pero los puntos en disputa lo vuelven fundamental para ambas escuadras. Otro valor agregado es que los dos vienen de ganar. Los tejanos, además, suman cinco encuentros sin derrota y, si no caen este viernes, prácticamente confirman su permanencia en primera división. Leonel Rocco tendrá las bajas de Adrián Colombino y Nicolás Fernández, con cinco amarillas, mientras que en el locatario no estará Juan Manuel Ramos por el mismo motivo.

Sábado cargado

El sábado habrá 10 horas de fútbol de primera división, casi sin interrupciones. En Belvedere se abrirá la jornada a las 12.30 con Liverpool y Racing. El negriazul viene de ganarle a River Plate pese a que no está rindiendo de la mejor manera, mientras que los de Sayago están en caída pese a que tienen el objetivo de llegar a Copa Sudamericana prácticamente sellado. Esteban Ostojich impartirá justicia.

A las 15.00 en Melo, con Augusto Olmos en el arbitraje, Cerro Largo recibe a Boston River en un gran partido. El local necesita ganar, ya que perdió su lugar en clasificación a torneos internacionales; arrastra tres derrotas consecutivas. El sastre perdió pie en la lucha por el Clausura, pero es un equipo que regala buen fútbol; en esta fecha puede confirmar matemáticamente su participación internacional.

Unos kilómetros más al sur, en el Octavio Silvestre Landoni, de Durazno, Miramar Misiones, urgido de puntos para evitar el descenso, recibirá a Peñarol, que tiene como premisa seguir afianzado en el primer lugar del Clausura y ponerle presión a Nacional en la Anual. Ignacio Sosa, recuperado, irá al equipo titular; la duda es si ingresa por Jesús Trindade o Leandro Umpiérrez. Hernán Heras será el juez.

La noche sabatina se cierra en el Tróccoli con un atractivo encuentro entre Cerro y Defensor Sporting. El albiceleste suele hacerse fuerte en su escenario; necesita sumar, ya que comienza la fecha siendo el peor ubicado dentro de los equipos que, por el momento, mantienen la categoría. Teniendo en cuenta el partido del viernes, si agrega puntos a su promedio, se verá beneficiado pase lo que pase en Colonia. El violeta le ganó a Wanderers y tiene como principal objetivo el ingreso a Copa Libertadores; también tiene chances matemáticas en el Clausura, pero está lejos. Arbitrará el mundialista Andrés Matonte.

Tricota para el domingo

Madrugan Montevideo City Torque y Wanderers en el mejor encuentro del día. Los ciudadanos están en el octavo puesto de la Anual y quieren afianzarse en zona de copas internacionales, que será sinónimo de mantenerse en la lucha por el Clausura, esperando un traspié de Peñarol. Los bohemios llevan cinco derrotas en fila y el calendario les propone un fixture durísimo en el cierre; cualquier punto les viene bien para escapar de una incómoda zona en el descenso; si gana Plaza Colonia, su preocupación será más seria. El cotejo va a las 10.30 en el Saroldi con arbitraje de Javier Burgos.

A las 13.00, en Las Piedras, Juventud recibe al descendido River Plate en una inmejorable chance para sumar y volver a puestos de clasificación a Copa Libertadores. Más allá del puntaje, los pedrenses necesitan reencontrarse con su juego. Javier Feres impartirá justicia.

La fecha se cierra en Jardines, con el buen partido entre Danubio y Nacional que presenta muchas bajas de jugadores importantes. Para el franjeado, desde lo numérico, ayuda a engrosar el promedio para el descenso del 2026; en esta temporada no tiene objetivos en disputa. Pero siempre que un equipo recibe a un grande en su cancha, quiere ganar por la alegría del barrio y su gente, y eso vale más que los puntajes. El tricolor necesita el triunfo para continuar en zona de paz mesurada entre su público y el equipo; las tres unidades, prácticamente, sellarían la tabla anual y, según lo que pase un día antes con Peñarol, le podrían poner condimentos al Clausura.

.