El fusionado compartirá grupo con Quimsa, de Argentina; Corinthians, de Brasil y ABC Camp, de Ecuador.

Entre viernes y domingo se disputará el grupo C de la Liga Sudamericana de Básquetbol en San Pablo, Brasil. En esta zona participará Defensor Sporting, el único equipo uruguayo que concurrirá a la competencia.

El fusionado, que sumó tres victorias y una derrota en el arranque de la Liga Uruguaya, es uno de los líderes del torneo doméstico y afrontará la competencia internacional con el mismo plantel que juega en el torneo local, sin refuerzos extranjeros pese a que tenía cupo para agregar un jugador.

La delegación viajó en la tardecita del miércoles y arribó sin problemas a San Pablo. El entrenador Gonzalo Brea convocó para la competencia a Theo Metzger, Facundo Terra, Mauro Zubiaurre, Federico Soto, Mateo Bianchi, Mateo Mac Mullen, Maximiliano Antúnez, Brahian Gómez, Fabrizio De León, y los extranjeros Duane Wilson, Dion Wright y Néstor Colmenares.

Los rivales y el camino de Defensor Sporting

Defensor Sporting debutará el viernes a las 17.10 ante Quimsa, de Santiago del Estero, de Argentina; el sábado a las 19.10 enfrentará al local, Corinthians y cierra el domingo a las 16.10 con ABC Camp, de Ecuador.

Clasifican los dos mejores de cada grupo. Siguiendo la lógica, el equipo uruguayo tendrá que desplazar a los argentinos o brasileños, que son los candidatos a quedarse con los cupos de avanzada.

Corinthians tiene a Elio Corazza, un base de buen nivel y a Davaunta Thomas, extranjero que la rompió en Capitol. Los locatarios todavía no comenzaron su torneo local, por lo que llegan sin rodaje.

En Quimsa, que a priori es el equipo más fuerte del grupo, está el ex Peñarol Brandon Robinson y Jerome Meyinsse como figuras extranjeras, Leonardo Lema y Nicolás Romano son otros jugadores destacados.

La Liga Sudamericana hasta el momento

Ya se disputaron los grupos A y B, donde hubo muchas sorpresas y equipos que llegaban como candidatos que quedaron eliminados. En la primera zona terminó invicto Jorge Guzmán, de Ecuador, y Olimpia, de Paraguay; dejando afuera a Oberá, de Argentina y Baurú, de Brasil.

En el grupo B Ferro, de Argentina, terminó invicto mientras que Universitario de Sucre, de Bolivia, dio el batacazo y terminó segundo. Quedaron eliminados Vasco da Gama, de Brasil, y Motilones, de Colombia, que apenas anotó 108 puntos en tres partidos.