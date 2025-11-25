El acto sucedió hace cuatro años con una jugadora de hockey del club cuando el jugador militaba en Estudiantes de La Plata.

Diego García fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión, con detención inmediata, por considerarse culpable de la denuncia de abuso sexual con acceso carnal sobre una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, club en el que militaba el futbolista en 2021, cuando sucedió el hecho.

La sentencia final la comunicó el juez Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata. La fiscal del caso había solicitado 8 años de prisión para el futbolista. García había viajado rumbo a la ciudad platense para conocer el veredicto final de la justicia argentina, que se dio sobre las 13.30, casi media hora después de la citación.

Desde la defensa del jugador se consiguió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la condena quede firme. García permanecerá en La Plata cumpliendo su condena.

Desvinculado de Peñarol

El contrato incluía una cláusula establecida para romper vínculos con el jugador si existían avances en la causa por abuso sexual; en su momento, desde el club plantearon que consideraron “la evolución del proceso judicial en curso que mantiene en Argentina”.

La Secretaría de Género de Peñarol se había pronunciado en contra de la contratación del futbolista con la alcaración: “Siempre estamos del lado de las víctimas”. Con esta sentencia, Diego García quedó desvinculado de Peñarol.