El vicepresidente de Nacional también reconoció que “después de ver la repetición de la mano no me pareció penal”.

Flavio Perchman habló en el programa La mañana de fútbol de El Espectador Deportes sobre temas de interés para el hincha de Nacional. Contó sus sensaciones del clásico, donde el tricolor empató 1-1 con Peñarol: “Fue un resultado justo, en líneas generales Peñarol jugó el mejor partido de las últimas veces que vino de visitante. Me gustó mucho el debut de Luciano Boggio y la pareja de centrales estuvo muy bien. En el segundo tiempo pudimos empatar rápido y después tuvimos algunas ocasiones. El partido se hizo muy partido y de contragolpe Peñarol pudo haber tenido alguna posibilidad”.

Al ser consultado sobre el arbitraje, el vicepresidente de Nacional fue contundente: “Esteban Ostojich en varias jugadas tuvo una leve tendencia para Peñarol. Faltas mal cobradas a Diego Herazo, y se comió una falta clara sobre Rómulo Otero; la adición me pareció vergonzosa. Después de ver la repetición de la mano no me pareció penal. Soy objetivo”.

Hubo críticas hacia el estado del campo de juego, que no se presentó en buenas condiciones. Sobre esto, Perchman contó: “Hay reunión de directiva y la prioridad es el campo de juego del Parque Central. Hay que levantar todo el césped”.

Para cerrar, habló del partido ante el aurirrojo de La Teja por la tercera fecha del Apertura: “Voy a hablar con el presidente de Progreso, pero no voy a hacer ninguna locura. Nacional vendió muchas más entradas con Torque en el estadio Centenario que Peñarol con Progreso”. La directiva del gaucho ya le avisó al tricolor que, en caso de que se habilite el Parque Paladino, será local en su escenario.