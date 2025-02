Washington Aguerre fue crítico con el esfuerzo que hizo el club para renovarle contrato y Evaristo González argumentó que pudo influir para que el golero se quedara.

Restan detalles para la contratación de Eric Remedi

Eric Remedi, volante argentino de 29 años, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Peñarol. Está avanzada la negociación y restan detalles para cerrarla, una de ellas es la duración del contrato, que podría ser por uno o dos años. Se espera que se puedan solucionar los detalles en las próximas horas para que el jugador llegue a Uruguay antes del fin de semana.

El nacido en Paraná comenzó su carrera en Banfield, luego pasó por Atlanta y San José de Estados Unidos. En su país, también jugó en San Lorenzo, donde quedó libre al término de 2024. En el ciclón jugó 32 partidos y dio 3 asistencias.

Evaristo González: “Correspondía un mayor esfuerzo por Aguerre”

Evaristo González (archivo, noviembre 2023) Foto: Rodrigo Viera Amaral

El directivo de Peñarol habló en el programa radial Tirando Paredes sobre la salida de Washington Aguerre y fue contundente en sus declaraciones: “Correspondía un mayor esfuerzo. Me da una pena bárbara. Aguerre tendría que estar en Peñarol. A mí no se me hubiera ido. Eso que quede claro. Entiendo cuáles son las importancias del plantel. Una oferta no; muero con las botas. Al jugador hay que demostrarle la valía de lo que importa”.

González agregó: “Evidentemente teníamos que mejorar económicamente la primera oferta, sin llegar a los números que se habían planteado en su momento porque eran muy altos. Si nosotros mejorábamos, él iba a hacer un esfuerzo de su lado. Era posible porque quería quedarse en Peñarol. Me da pena porque queda como el malo de la película y no lo es”.

Viajó Damián García y Peñarol busca sustituto

Damián García viajó a Dubai para jugar en la liga de Emiratos Árabes Unidos. Peñarol vendió el 50% de la ficha y le quedarán 2.600.000 dólares, la cifra se puede incrementar por bonos al conseguir objetivos.

El carbonero en principio no iba a buscar sustituto, pero la baja por lesión de Tomás Olase dejó únicamente a Eduardo Darias, Rodrigo Pérez e Ignacio Sosa en ese sector.

Washington Aguerre criticó las ofertas de Peñarol previo a su viaje a Colombia

Washington Aguerre (archivo, agosto 2024) Foto: Alessandro Maradei

Washington Aguerre continuará su carrera en Independiente Medellín. Antes de viajar, habló en conferencia de prensa sobre la negociación con Peñarol: “Se dijeron muchas cosas que no eran verdad. Se habló de un sueldo que era muy alto para un arquero en el fútbol uruguayo y de un apartamento. La única oferta fue a principios de enero. Yo mismo publiqué que se terminaba mi etapa en el club porque sabía que no iba a recibir otra oferta. Por un lado me dolió, pero por otro me voy feliz porque logramos cosas importantes. El presidente es Nacho Ruglio y es el que decide. No llegamos a un acuerdo. Por ser hincha, por cómo se vivió el año y las cosas importantes que logramos, esperaba un poco más de Nacho. Soy un agradecido por la oportunidad que me dio y hoy estoy tomando una de las mejores decisiones de mi vida”, declaró de forma contundente.

Aguerre comparó su negociación con la compra de Leonardo Fernández: “Leo se lo ganó porque hizo un gran campeonato con Peñarol. Al principio me dijeron que la parte económica no estaba muy bien para hacer una oferta por mí y lo respeté. Pero me sorprendió porque a los dos días salió esa oferta de 7 millones de dólares. Me dijeron una cosa y a los dos días terminó pasando esto. Pensé que Peñarol iba a hacer un esfuerzo más”, sentenció.

Javier Méndez: “La mala racha está para cortarla”

Javier Méndez habló en Punto Penal sobre el clásico de la segunda fecha del torneo Apertura: “Por momentos creo que en los clásicos fuimos superiores, más que nada en el segundo; tuvimos dos errores y nos costó caro. Estamos tranquilos con el trabajo que venimos haciendo. Sabemos que tenemos que pulir mucho todavía”.

Además, fue claro sobre la pirotecnia que cayó desde la tribuna Amsterdam en el clásico de la supercopa: “Cuando cayó la bengala, estábamos en nuestro mejor momento. No comparto esas actitudes. El juez tuvo que parar el partido y ahí se enfrió”.

Ignacio Ruglio le dejó un mensaje a Tomás Olase

Ignacio Ruglio, en el estadio Campeón del Siglo (archivo, abril de 2024). Foto: Alessandro Maradei

El juvenil Tomás Olase jugó solamente tres minutos en el partido ante Progreso en el debut del apertura. Si bien no está confirmado, la lesión podría ser rotura de ligamentos en la rodilla.

El presidente Ignacio Ruglio escribió palabras de aliento para Olase en su estado de whatsapp: “Fuerza, Tomi. Va a doler mucho más el corazón que la pierna, pero el tiempo va a curar ambas y Peñarol te va a estar esperando y cuidando. Porque cuando la vida se pone caprichosa en pegarnos, ahí están los que nos ponemos caprichosos en mostrarle que siempre vamos a ir por una más. Todo Peñarol está contigo, dure cuanto dure esto y vas a volver; ponételo en la cabeza que vas a volver”.