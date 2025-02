Fue exitosa la cirugía de ligamentos cruzados al volante carbonero, que dijo: “Voy a luchar por volver”; además firmó contrato Marco Oroná.

El lunes en la tarde fue operado Tomás Olase, quien sufrió una lesión de rotura de ligamentos en la primera fecha del Torneo Apertura en la victoria 3-1 ante Progreso. Ese día solamente estuvo tres minutos en la cancha.

La cirugía salió bien y ahora el jugador afrontará el tiempo de recuperación, que será de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución.

“¡Salió todo bien! Quería tomarme este espacio para agradecerle al pueblo carbonero que no pararon de mandarme mensajes de apoyo y hacerse sentir tirando siempre para adelante”, posteó Olase en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció y prometió: “Me ayudó mucho en estos días difíciles y no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes. ¡Soy uno más! Voy a luchar para volver mejor y devolverles un poco de su aguante en la cancha como así lo deseo y lo soñé desde pendejo”.

Firmó Marco Oroná en Peñarol

Luego de muchas idas y vueltas, firmó contrato el volante uruguayo de 19 años. El contrato lo vincula a Peñarol por dos años y el carbonero se queda con el 30% de su ficha.

Oroná fue parte del proceso de la selección sub 20 de Fabián Coito, pero no llegó a integrar la nómina final. También fue sparring de la selección mayor que dirige Marcelo Bielsa. El jugador nacido en Villa Soriano debutó en Barracas de Dolores, donde llegó a jugar un partido de la Copa Uruguay, luego emigró a Chile para formar parte del plantel sub 21 de Universidad de Chile.

En principio, llega para jugar en la tercera del aurinegro.