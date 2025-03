Así lo determinó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, con el argumento de que las canchas no fueron aprobadas por la Comisión de Fields.

No habrá fútbol de la Segunda División Profesional el fin de semana, tras el arranque del torneo el fin de semana pasado. La B volvió tras una larga espera y algunos equipos picaron en punta. La etapa se abrió el sábado pasado con la goleada de Colón 8-0 ante Rampla Juniors en el Parque Palermo. Luego, Deportivo Maldonado pegó primero y derrotó 2-0 a Fénix en el Capurro. Oriental de La Paz y Tacuarembó empataron 2-2 y, el domingo, Central Español venció 2-1 a Artigas. El lunes Albion le ganó a Cerrito y Atenas hizo lo propio con Uruguay Montevideo para cerrar la primera fecha.

Sin embargo, la segunda fecha de un torneo apasionante, no se jugará este fin de semana. La decisión fue tomada en el día de ayer, a menos de 24 horas del primer pitazo. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) fue la que tomó la decisión, con el argumento de que tres de las canchas que se iban a utilizar no fueron aprobadas por la Comisión de Fields.

Estos escenarios son el estadio Walter Martínez Cerruti de Bella Unión, donde se iba a jugar Artigas-Albion; el Parque Maracaná, que iba a recibir el cruce Cerrito-Rentistas; y el Raúl Goyenola, estadio en el que Tacuarembó enfrentaría a Colón. La decisión fue tomada por la MUFP este jueves por la noche, luego de una reunión por Zoom con los futbolistas. La etapa debía comenzar este viernes a las 19.30 con Rampla-Fénix.

“Sentimos que no están dadas las garantías para jugar”, señaló Diego Scotti, presidente de la MUFP, en El Espectador Deportes, y añadió: “En el caso de Cerrito, el informe fue parcial. No se hizo como se debe hacer. Seguramente la cancha esté bien, pero hagamos las cosas como las tenemos que hacer”. Además agregó que “con Tacuarembó hemos sido muy flexibles en muchos aspectos. El miércoles recibimos un informe negativo del Goyenola que nos sorprendió. Era claro que no podíamos jugar”, expresó, y concluyó: “Si no hay agua en un vestuario, el partido no se puede jugar. Es de orden”.

El presidente de Tacuarembó, Fernando Cardozo, respondió a la decisión y a las declaraciones del presidente del gremio: “El ingeniero agrónomo Diego Scotti dice que la cancha no está en condiciones, pero él no vino a mirarla. ¿Para qué tenemos una comisión de canchas si Scotti suspende y no vino a verificar?”, dijo a la radio Carve Deportiva. Agregó además: “¿Y las condiciones mínimas del clásico en la cancha de arena, estaban dadas para jugar?”.

Lo cierto es que no habrá fútbol de la Segunda División el fin de semana.