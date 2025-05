Marcelo Bielsa sigue sumando jugadores de cara a los partidos ante Paraguay y Venezuela por Eliminatorias.

Marcelo Bielsa venía entrenando en el Complejo Celeste con diez futbolistas para la próxima doble fecha de Eliminatorias: José María Giménez, Ronald Araújo, Lucas Torreira, Mathías Olivera, Gastón Bueno y Nicolás Marichal llegaron este martes. Desde la semana anterior estaban Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Nicolás Fonseca y Juan Manuel Sanabria.

El miércoles se sumaron otros tres jugadores que ya terminaron sus temporadas en Europa, por tanto, llegaron con días extra de antelación al resto de las citaciones. Rodrigo Bentancur viene de ser campeón de la UEFA Europa League con Tottenham Hotspur. El Lolo no estará ante Paraguay por lesión, pero sí volverá para enfrentar a Venezuela en el estadio Centenario. Franco Israel y Maximiliano Araújo llegaron desde Portugal, luego de coronarse en la liga y la copa de su país.

El golero corre con chances de ser titular ante la falta de Sergio Rochet. Sobre esta situación habló en su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco: “Es una lástima que él no esté. Hablé el otro día para preguntarle si llegaba y me dijo que no. Con Santiago Mele, que venimos haciendo el proceso, y ahora con Cristopher Fiermarín estamos bien y podemos afrontar este desafío”.

Maximiliano Araújo: “Fue una temporada soñada”

El volante zurdo también habló con los medios: “Fue una temporada soñada, me tocó jugar partidos muy importantes. El balance fue muy bueno. Llego con muchas ganas, enfocado y con ritmo”.

Se vienen dos partidos que pueden sellar el boleto de clasificación para Uruguay: “Hay un solo objetivo que es ir al Mundial. Son partidos muy importantes y vamos a prepararnos bien para ganarlos”.