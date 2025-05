El delantero portugués no seguirá en Al Nassr pero aseguró que continuará jugando; Palmeiras y Boca Juniors intentarán contratarlo.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores libres más codiciados a menos de un mes del inicio del Mundial de Clubes, torneo que comenzará el próximo 15 de junio.

El delantero portugués anunció el lunes que no seguirá en Al Nassr. En su último partido con su, ahora, ex equipo, anotó el gol 800 de su carrera en la derrota 3-2 frente a Al Fateh. La caída le significó a la institución terminar la temporada en tercer lugar y no clasificar a la Copa de Campeones de Asia, el único objetivo que podía retener al Bicho en el club, aunque los rumores marcaban que era muy difícil su continuidad en Arabia Saudita.

Ronaldo es un llamador ineludible para ser contratado de cara al Mundial de Clubes. Palmeiras fue el primer equipo sudamericano en consultar por su situación y la institución de San Pablo podría ofertar una millonada para hacerse con la ficha de un jugador que marcó una época pero que, además de sus virtudes futbolísticas, es muy marketinero.

Los brasileños, que tienen en su plantel a los uruguayos Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres, están en un gran presente, con presencia asegurada en los octavos de final de Copa Libertadores y punteros en el Brasileirao tras 10 fechas disputadas.

Flamengo y Fluminense, ambos equipos de Río de Janeiro, también averiguaron condiciones pero, en principio, parten atrás del Verdao en las aspiraciones de quedarse con Cristiano.

Anhelo revolucionario en Boca Juniors

En la noche del lunes, en medios españoles, explotó la bomba en el popular programa El Chiringuito, donde se especuló con la llegada de Cristiano Ronaldo a Boca Juniors de Argentina, y toda la revolución que podría generar en un país muy futbolero y en una de las instituciones más icónicas de Sudamérica.

El presente de la institución presidida por Juan Román Riquelme no es bueno, sin competencia internacional más allá del Mundial de Clubes y sin definir el torneo doméstico. Recientemente fue contratado Miguel Ángel Russo como entrenador.