El martes arrancó con novedades positivas para los deportistas uruguayos que clasificaron a finales por medallas de remo y natación.

Uruguay sigue compitiendo en los Juegos Panamericanos Junior. El fin de semana llegó la primera medalla por intermedio de la remera Cloe Callorda, mientras que el lunes fue otro día de competencia con suerte dispar para los deportistas celestes.

El martes arrancó muy bien. El remo sigue dando alegrías: Luciano García fue primero en su serie de single abierto en la bahía de Asunción. Clasificó a la final A, que va el miércoles a las 8:15, en busca de las medallas. Con 7.11.70, el uruguayo hizo el mejor tiempo de la clasificación y es uno de los candidatos para obtener el metal.

También en remo, en doble sin timonel femenino, Uruguay compitió con Valeria Olivera y Paulina Centurión en la final y culminó en la sexta colocación con 7.55.27. Chile, Paraguay y Canadá completaron el podio.

Nadando hacia el dorado

En 100 metros estilo libre femenino, Angelina Solari quedó segunda en su serie con 56.80 y se ubicó cerca del récord nacional, que está en 56.06. Fue el mejor tiempo de las clasificatorias. Competirá en la final por las medallas a las 18.03.

En los 200 metros pecho, Nicole Frank y Bilú Bianchi clasificaron a la final A por las medallas; la nadadora de Olimpia terminó con la segunda mejor marca general al parar los relojes en 2.37.94, mientras que Bianchi marcó 2.41.13 e ingresó a la definición en el octavo puesto. Las uruguayas volverán a competir a las 18.16.

En masculino, Diego Aranda terminó con un tiempo de 51.76 en los 100 metros libres. No accedió a las finales A y B, al culminar en la vigésima posición de la clasificación general.

En 100 metros espalda femenino, Giuliana Pereira se metió en la final B con 1.05.77 y fue el decimocuarto mejor tiempo. Luna Chabat quedó en la puerta con 1.07.52, a 32 centésimas de meterse en la final B, y terminó en el puesto 17 de la clasificación general. Pereira correrá a las 18.46 para culminar su participación y conocer su clasificación final.

En 100 metros espalda masculino, Matías Vázquez paró el reloj en 1.00.69, pero no pudo acceder a las finales y quedó sexto en su serie.

Derrotas en esgrima y expectativas por el tenis y el handball

En esgrima, Ethan Yelpo participó en el grupo A de florete masculino y perdió con Puerto Rico, Estados Unidos y Perú 5-1, Dominicana 5-2 y Argentina 5-3. En dieciseisavos volvió a competir con el peruano Renzo Fukuda y cayó 15-3, y quedó eliminado de la competencia.

Violeta Escanlar Navatta, en sable femenino, también formó parte del grupo A. Cayó 5-0 con México y Estados Unidos, 5-1 con Argentina y Puerto Rico y 5-2 con Guatemala. En dieciseisavos volvió a enfrentarse a la boricua Gabriela Hwang y perdió 15-0.

En tenis, Josefina Soldo competirá en single femenino ante la colombiana Mariana Higuita. La uruguaya también jugará en doble mixto junto con Felipe Vázquez y enfrentarán a la dupla mexicana.

En handball, a las 17.00, Uruguay enfrentará a Estados Unidos para buscar la clasificación a semifinales. En el debut venció a Chile y ayer cayó ante Paraguay.