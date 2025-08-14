Martín Astramskas, de Yale; Agustín Amaral, de Olimpia, y Joaquín Muñoz, de Yale, en la cancha de Yale (archivo, julio de 2025).

Con la disputa de la última fecha de la Liguilla de la Liga de Ascenso, quedó el cuadro de la postemporada; además hoy se pueden definir los descensos.

Se jugó la última fecha de la liguilla de la Liga de Ascenso, segunda categoría del básquetbol uruguayo, donde dos equipos subirán a la Liga Uruguaya 2026/2027. Acá es raro: el que obtiene el premio está más de un año sin competir, pero así son las reglas, y en busca de ese desafío van los ocho equipos que siguen con la ilusión intacta.

La ronda que terminó anoche sirvió para ordenar a los participantes del primero al octavo lugar, para así establecer los cruces de playoffs. Los cuartos de final serán al mejor de tres encuentros, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la tabla. Las semifinales, donde se definen los ascensos, van en series al mejor de cinco partidos, también manteniendo la ventaja de campo. La final, simplemente para conocer al campeón, será a juego único.

Verdirrojo ganó la localía

En la última fecha hubo dos partidos que se definieron con cierta holgura, cumpliendo los favoritismos previos: Atenas venció 72-61 a Colón y Lagomar aplastó a Marne 85-60.

Recontra parejo fue el juego entre Larrañaga y Larre Borges; el milrayitas ganó 91-90 tras alargue en 80, confirmando así el primer lugar en la fase regular. Agustín Zuvich fue figura con 21 puntos y 10 rebotes.

El juego que movió más cimientos en la noche fue en la cúpula de Colón; Olimpia y Verdirrojo tenían todos los boletos para volver a cruzarse en cuartos de final, por lo que el triunfo era sinónimo de quedarse con la ventaja de localía, para una serie que promete ser de absoluta paridad. Ganaron los del Cerro 89-79. También fue necesaria una prórroga, donde los de Mauro Nava colocaron un parcial de 10-0, liderados por Agustín Cabillón.

Los cruces

El próximo lunes se disputarán los primeros puntos de las series de cuartos de final. Larrañaga recibirá a Colón y Verdirrojo a Olimpia; los ganadores de esas llaves chocarán en semifinales por un ascenso.

Del otro lado del cuadro Atenas esperará por Marne, mientras que Larre Borges va con Lagomar. También los triunfadores se verán las caras en semifinales.

El descenso al rojo vivo, con el último partido de Fernando Martínez

Sin las grandes luminarias de los que pelean por cosas lindas, esta noche se disputará una fecha clave en el descenso. Habrá dos partidos a las 21.15; Montevideo, que ya está salvado, recibirá a Yale, que necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo. Se despedirá de su carrera profesional el Enano Fernando Martínez, jugando en el club donde dio sus primeros pasos en formativas.

En el Prado, Stockolmo, que también aseguró su permanencia, va con Tabaré. El gris de Parque Batlle, si gana, condena al descenso a Capitol, que tiene fecha libre. En caso de que pierda Yale, el indio se salva ganando y bajan los de Jacinto Vera.