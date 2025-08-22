Luego de la abultada victoria del equipo celeste en tierras guaraníes, el partido de vuelta en el estadio Charrúa se presenta como un pasaje directo a la final del Sudamericano con Chile, para pelear por un lugar en el Mundial de Australia 2027.

Los Teros saben que, para clasificar al Mundial de Australia 2027, el rival a vencer es Chile, que eliminó a Brasil en la otra semifinal. Pero antes deberá enfrentar a Paraguay en la revancha de un partido de ida que fue por demás favorable para los celestes como visitantes.

En la ida, jugada en tierras guaraníes, los Teros vencieron 38-0; este sábado, la selección uruguaya de rugby recibirá a Paraguay en el estadio Charrúa en el partido de vuelta de la serie semifinal del Sudamericano 2025. En el horizonte, por supuesto, está la clasificación al Mundial.

Vale recordar que el ganador de la final logrará la clasificación directa a la Copa del Mundo 2027. El perdedor disputará una serie de dos partidos contra equipos de Oceanía y América del Norte. En caso de una nueva derrota, el equipo sudamericano tendrá una última oportunidad a través del Torneo Clasificatorio Final. La venta de entradas para el partido de Los Teros de mañana está disponible en Acceso Ya: a 400 pesos están las cabeceras, a 600 la tribuna Bolivia, a 1.000 la preferencial y a 2.000 el palco oficial.

El equipo, dirigido por Rodolfo Ambrosio, tendrá las bajas de Manuel Leindekar, Germán Kessler y Diego Arbelo, quienes se unieron a sus respectivos clubes en Europa, ya que la victoria por 38-0 de Uruguay en el duelo de ida marcó el destino de la llave. Diego Ardao y Tomás Etcheverry, además, se incorporaron a Mónaco para disputar el Super Sevens de Francia. Para el partido con Chile volverían a sumarse, al igual que Baltazar Amaya y Santiago Arata, que tampoco formarán parte del encuentro con los guaraníes.

Quienes sí estarán a la orden, ya que se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones, son Andrés Vilaseca, Guillermo Pujadas, Joaquín Myszka, Juan Manuel Alonso y Manuel Rosmarino. Manuel Ardao se refirió al encuentro y dijo que “lo tomamos como una ventana de clasificación al Mundial, son tres partidos, queremos confirmar el nivel que tenemos en casa. Tomarlo con la seriedad necesaria, hicimos una gran diferencia en Paraguay, el equipo está confiado para jugar la final con Chile, pero hoy es Paraguay y esta semana pensamos solamente en Paraguay”.

Facundo Gattas, por su parte, declaró tras el entrenamiento: “Nos quedamos en el debe de cómo queríamos que se dé el partido, por lo tanto, intentaremos plasmar nuestro juego tomando el partido con seriedad. Hay que salir a ganar, pero con base en nuestro juego, a cómo queremos que se dé el partido”. Agregó que “se disfruta mucho tener a los amigos, a la familia, a toda la gente que viene a bancarnos al Charrúa. Se vienen partidos muy duros, así que se encara con mucho laburo y vamos por todo”.