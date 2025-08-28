Mathías Olivera, de Napoli, e Ismael Kone, de Sassuolo, el 23 de agosto, en Emilia. Foto: Stefano Rellandini, AFP

Diez jugadores uruguayos disputarán el torneo, que comenzará el 16 de setiembre.

La Champions League cambió el formato desde la temporada pasada. Ahora participan 36 equipos, donde los mejores ocho de la tabla general van directo a octavos de final y los 16 restantes juegan una ronda anterior. Cada equipo juega, aleatoriamente, cuatro partidos de local y otros tanto de visitante.

No habrá cruces entre clubes de un mismo país, y cada equipo enfrentará a dos rivales por bombo, uno en su casa y otro afuera. El bombo 1 prometía encuentros épicos y cumplió sin excepciones. Incluso el bombo 2 también regaló algunos cruces interesantes.

El torneo comienza el martes 16 de setiembre y tiene prevista la final para el 30 de mayo de 2026.

¿Qué jugadores uruguayos disputarán la Champions League?

En total son diez futbolistas uruguayos que competirán en la próxima edición de la Champions League. Federico Valverde estará en Real Madrid y Ronald Araújo en Barcelona, dos grandes candidatos a quedarse con el título. También en equipos españoles, José María Giménez participará en Atlético de Madrid y Santiago Mouriño en Villarreal.

Entre los clubes italianos, Mathías Olivera estará en Napoli y el zaguero Facundo González, campeón del mundo sub 20, en Juventus, aunque este último tiene chances de salir a préstamo.

En equipos de otros países, Maximiliano Araújo estará en Sporting de Lisboa, Lucas Torreira en Galatasaray y Rodrigo Bentancur en Tottenham Hotspur.

