La celeste, pese a la derrota, hizo un buen partido inicial ante Brasil.

A las 0.10, cuando muchos uruguayos salgan a disfrutar de la noche de la nostalgia, Uruguay enfrentará a Estados Unidos. Será el segundo partido en la Americup luego del debut con derrota ante Brasil, en el que la celeste peleó hasta el final y dejó buenas sensaciones.

Más allá de que los estadounidenses no presentan jugadores NBA en su plantel, es una selección de gran poderío continental, que sin dudas es candidata a pelear por el título. El equipo de Gerardo Jauri intentará imponer el ritmo, defender intenso con cambios en las cortinas directas, cuidar el rebote en aro propio y apelar a los buenos porcentajes de lanzamiento; son aspectos imprescindibles para pelear el partido ante un rival de calibre.

Buenas noticias por otros lados

En la Americup son tres grupos, los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros avanzan a cuartos de final. Uruguay comparte el cuadro con Brasil y Estados Unidos, los dos grandes candidatos al título, por lo que la aspiración celeste está en el mano a mano con Bahamas por el tercer lugar.

En ese sentido, es clave el saldo de puntos de los terceros de los otros grupos. Los de Jauri perdieron solamente por 5 ante los brasileños, y esto fue importantísimo, ya que los rivales directos recibieron goleadas en sus dos primeras presentaciones.

En el grupo B ya están clasificados Puerto Rico y Canadá, y en la última fecha definirán el primer lugar. Venezuela está con -61 y Panamá con -84, el ganador del partido que va el lunes a las 16.10 será tercero, pero con un saldo muy inferior al que seguramente tenga Uruguay.

En el grupo C, este domingo a las 21.40 juega Colombia contra el local Nicaragua. El que gane será tercero, aunque a los dos les falta un encuentro más. Los dueños de casa en la última etapa van con República Dominicana y los cafeteros con Argentina.

Los dominicanos ya están clasificados, en la jornada dominical vencieron 84-83 a Argentina, en un partido que terminó con graves incidentes entre los jugadores, que se tomaron a golpes de puño. La albiceleste deberá confirmar su lugar en cuartos de final ganando el partido del lunes.