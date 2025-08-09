José Neris abrió la cuenta para Torque pero Felipe Chiappini, en la hora, dejó las cosas en tablas.

La segunda fecha del Torneo Clausura se abrió en la noche de este viernes con el partido que empataron 1 a 1 Montevideo City Torque y Boston River en el Parque Viera del Prado de Montevideo. Ambas instituciones, con distinto origen pero por el mismo camino de las sociedades anónimas mejor establecidas en nuestro país, jugaron un atractivo encuentro.

El equipo que ofició de local, forjado en Paso de la Arena y asentado en la costa, Montevideo City Torque, un invento de la modernidad, tuvo quizás la más clara del partido. Fue por la insistencia de José Neris, y una serie de rebotes que sucedieron en la cornisa del arco. Bruno Antúnez se erigió como figura. Aunque City Torque ejerció el dominio, no pudo concretar gracias al trabajo del arquero, que se vio obligado a rendir tras la llegada de Randall Rodríguez al arco del Sastre. Antúnez se quedó también con la intención de Esteban Obregón, que con una finta dejó en el suelo al zaguero y definió en soledad.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro Leodán González le sacó roja directa a Gary Kagelmacher por un golpe sin pelota a Fredy Martínez. La situación que en un principio se resolvió con tarjeta roja, volvió atrás luego de la revisión del VAR. Boston River se animó y en los pies de Agustín Albarracín tuvo dos chances claras, una tras gran combinación con su tocayo Anhelo, y otra de pelota quieta, en el techo del arco de una cancha que conoce.

Entrado el segundo tiempo, el VAR volvió a actuar, en este caso para sentenciar la expulsión del experimentado zaguero del Sastre, Martín González. Jadson Viera apuró unos cambios y el partido continuó en el mismo tren de ida y vuelta. Pero Torque encontró el descuento tras elegante combinación entre Paulo Siles, José Neris y Diogo Guzmán, que concluyó la historia y puso el 1 a 0 que marcó el devenir del juego.

Boston River tuvo en Bruno Antúnez una figura trascendental. Apagó cada chance del Ciudadano de liquidar el partido. Aquello estiró la esperanza, y sobre la hora, con el empuje de Felipe Avenatti, y a pesar de estar con un jugador menos, Boston River del barrio Simón Bolívar, consiguió el empate. Fue en un tiro de esquina que Felipe Chiappini peinó en el primer palo para vencer a Franco Torgnascioli y empatar el partido, algo que quizás fue lo más parecido al desarrollo de un partido de alto vuelo.