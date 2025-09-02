Los ocho partidos van del martes 9 al jueves 11, entre las fechas 7 y 8 del Clausura.

Fueron fijados los partidos de cuartos de final de la Copa Uruguay, que se jugarán en la misma semana. Todavía no se confirmó qué encuentros serán televisados; algo similar había ocurrido en ocasión de los octavos y había sido objeto de polémica.

Peñarol y Nacional jugarán esta fase en sus escenarios. El carbonero recibirá a Liverpool el miércoles 10 a las 20.30 en el Campeón del Siglo, rival contra el que repetirá el fin de semana siguiente por la octava fecha del Clausura. El tricolor será anfitrión de Plaza Colonia el jueves 10 a las 20.30, será el segundo encuentro en pocos días, ya que visitará el Supicci en la séptima del Clausura.

El otro enfrentamiento entre equipos de Primera División será el miércoles 10 a las 15.30 en Sayago, donde Racing recibirá a Boston River. El mismo día, pero a las 14.00, Defensor Sporting –único campeón de la competencia– visitará a Oriental de La Paz en el Parque Palermo.

Choque entre campeones uruguayos

Bella Vista y Central Español son dos de los ocho equipos campeones uruguayos en la era profesional. Abrirán los cuartos de final el martes 9 a las 15.00 en el Tróccoli.

En los otros tres partidos estarán involucrados equipos del interior, algunos que compiten en la Asociación Uruguaya de Fútbol y otros que forman parte de la Organización del Fútbol del Interior. El miércoles a las 20.30, Albion, puntero de la Segunda División, recibirá a Porongos de Trinidad en el Palermo.

El jueves a las 20.30, habrá clásico entre Cerro Largo y Tacuarembó en el estadio arquitecto Antonio Ubilla, mismo momento en el que Universitario de Salto recibirá a Atlético Florida en el estadio Vispo Mari.

.