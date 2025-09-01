El grueso del plantel de Uruguay arribó para sumarse a los entrenamientos de cara a los partidos con Perú y Chile; hablaron Federico Valverde y Manuel Ugarte.

En la tarde del lunes, luego de que llegaran muchos jugadores y a falta de que lo hagan cinco, se conoció la lista de 27 convocados de Marcelo Bielsa para afrontar los últimos dos partidos de la Eliminatoria, primero con Perú en Montevideo este jueves, y el martes que viene con Chile en Santiago.

El domingo se abrió la lista y los primeros en llegar fueron cinco convocados que entrenaron en el Complejo Celeste. Hablaron todos los que arribaron vía aérea: Darwin Núñez, Juan Manuel Sanabria, Ignacio Laquintana y Santiago Mele. Además se presentó por primera vez Kevin Amaro, el único elegido del fútbol local.

El grueso del plantel llegó el lunes, ¿cómo le fue a los citados en el último partido en sus clubes?

El que abrió la jornada fue Manuel Ugarte, que no tuvo minutos en el triunfo agónico 3-2 de Manchester United sobre Burnley. El volante fue parte de la histórica derrota ante Grmsby Town de la cuarta división el miércoles pasado.

Al llegar, dijo: “Mi nivel de la temporada pasada no fue el mejor, tengo que ser realista. Tengo mucha ilusión de ganarme la titularidad en mi club. Me encuentro muy bien, hace tiempo que no me duele el tendón de la rodilla”.

Ugarte fue autocrítico con el nivel de juego de Uruguay y considera que hay margen para mejorar: “Hemos tenido partidos que no jugamos bien. Hay que trabajar para hacerlo mucho mejor. El equipo puede dar un nivel alto. Es complicado gestionar el plantel para el entrenador porque nos tiene poco tiempo”.

Desde América de México llegaron Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, los tres fueron titulares en el triunfo 2-0 sobre Pachuca el domingo. Las águilas están en el segundo puesto de la liga mexicana, a un punto de Monterrey.

También está Rodrigo Bentancur que jugó el sábado en la derrota de Tottenham Hotspur por 1-0 ante Bournemouth, el volante uruguayo completó todo el encuentro en el equipo inglés que perdió el puntaje perfecto que traía en la Premier League. Tampoco fue positivo el apronte de Santiago Bueno, otro de los citados, que fue titular en la derrota de Wolverhampton como locatario por 3-2 ante el Everton; su equipo está último, sin unidades en la liga inglesa.

Nahitan Nández jugó como volante derecho en el triunfo de Al Qadisiya por 3-1 sobre Al-Najma del pasado sábado. Marcelo Bielsa lo utilizará como lateral y siempre es número puesto en la lista, no podrá jugar ante Perú por suspensión.

Al mediodía llegó a la numerosa delegación de Brasil. Desde San Pablo volaron Joaquín Piqueréz y Emiliano Martínez que vienen desde Palmeiras tras empatar 1-1 ante Corinthians, el lateral izquierdo convirtió un gol en contra, mientras que el volante estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó. En el mismo vuelo José Luis Rodríguez arribó desde Vasco Da Gama que venció 3-2 a Sport Recife con el Pumita como titular completando todo el encuentro y Sergio Rochet que fue titular en la victoria 2-1 de Internacional de Porto Alegre sobre Fortaleza.

Otro avión voló desde Río de Janeiro, donde llegaron Cristian Olivera, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña. Los primeros tres fueron titulares en sus respectivos equipos, mientras que el lateral izquierdo estuvo en el banco en el empate 1-1 entre Flamengo y Gremio de Porto Alegre; De Arrascaeta convirtió para el Fla. Por último llegó el arribo desde España, que trajo a Federico Viñas, que viene jugando en el Oviedo y el sábado pasado fue titular en la victoria ante la Real Sociedad.

Federico Valverde: “bajamos la intensidad porque esta Eliminatoria fue más fácil que las anteriores”

Federico Valverde jugó todo el partido el sábado en el triunfo de Real Madrid ante Mallorca por 3-2. El Pajarito fue otro de los que habló con la prensa en su arribo.

El volante fue autocrítico con el momento de Uruguay: “Hemos bajado mucho la intensidad, es verdad que esta Eliminatoria fue un poco más fácil que las anteriores. Tenemos un gran equipo pero hubo muchos altibajos porque nunca tuvimos el 11 que todos queremos, por sanciones o lesiones. Lo importante es conseguir el objetivo cuanto antes”.

Sobre la clasificación, aseguró: “Hay que disfrutar con nuestra gente, intentar sacar el máximo nivel y mejorar nuestro juego, ser autocríticos y mejorar como equipo en los entrenamientos”.

Los que faltan

Este martes se completará el plantel celeste. Son cinco los futbolistas que se esperan en Complejo Celeste: Franco Israel, que viene siendo titular en el Torino de Italia; Ronald Araújo, que en el Barcelona no vio minutos el finde pasado; Mathias Olivera, del Nápoli, donde tuvo minutos entrando en la segunda parte; Rodrigo Salazar, de muy buen presente en el Braga portugués, y Facundo Pellistri, actualmente en el Panathinaikós.