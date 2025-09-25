Los aurinegros consiguieron la victoria recién en el minuto 101 y ya son semifinalistas.

Peñarol consiguió vencer a Tacuarembó por 2-1 y accedió a las semifinales de la Copa AUF Uruguay, donde deberá enfrentar al ganador del partido entre Defensor Sporting y Central Español que se jugará la semana próxima. Fue un juego de un arbitraje muy controversial, donde los aurinegros recién pudieron torcer después de 8 minutos agregados al minuto 90, cuando un penal bien cobrado -VAR mediante- les permitió al equipo de Diego Aguirre conseguir la diferencia.

Aunque resulte difícil imaginar, el juego terminó a los 106 minutos con todos los futbolistas en el área aurinegra y con Javier Méndez sacando la pelota de la línea para impedir el empate de los enojadisimos tacuaremboenses, que vieron cómo el partido se les escapó de las manos. Fue muy emocionante. Más allá de las prestaciones de uno y otro equipo, y plenamente representativo de la Copa Uruguay.

¡Esta es la copa, muchacho!

Primero un apunte que debería ser ordinario pero que sin embargo es extraordinario: lo que pasó en Tacuarembó, lo que pasó en el viejo estadio municipal Raúl Saturnino Goyenola, es una muestra real de lo que representa la Copa Uruguay con el desarrollo de su competencia en comunión con la gente, con el pueblo futbolero. Un estadio lleno con un ambiente festivo desde horas antes, una sensación de que todo es posible, el fútbol como juego como pasión lúdica más allá de todos sus desvíos que el negocio ha hecho en la competencia.

A los 24 minutos, Tacuarembó dio el primer golpe cuando, en uno de sus repetidos ataques, un centro abierto y muy bien puesto por parte de Pablo Fagúndez cayó en la entrada del área, antes del punto penal, y el doble nueve albirrojo cargó primero con Douglas, que no alcanzó, y cayó; después, con la cobra Luis Machado, que colocó de manera espectacular su cabezazo contra el caño derecho de Campaña, para hacer explotar la tribuna techada del Goyenola.

El gol puso en el marcador la diferencia que estaba existiendo en el juego, pero sin embargo no modificó el desarrollo del mismo, y los locales siguieron teniendo predominio de las jugadas ofensivas, aunque claramente Peñarol se tiró encima del arco del largo golero argentino Andrés Marsengo, que tuvo mucho trabajo defendiendo el arco que da al velódromo.

Aguante si quiere ganar

A medida que fue madurando el primer tiempo, Tacuarembó empezó a intentar dormir el partido haciendo tiempo con jugadores que no reponían con rapidez y otros que quedaban tirados en el piso.

La proliferación de zurdos en el ataque de Peñarol fue volcando el juego de un lado al otro, pero el salteño Diego García era quien solía ocupar con peligro posiciones en la banda derecha, y el resto de los futbolistas de ataque iba rotando sus lugares, pero ninguno, ni siquiera Villalba, ocupaba el rol de delantero centro.

La zaga central de los del pago más grande del país daba cuenta de que esos futbolistas habían nacido en otras canchas, revoleando el poncho y dándole de punta y para arriba si era necesario, como Roberto Hernández y Alexis Piegas. Así hasta el final del primer tiempo, con una extensión de 6 minutos que hizo sumar futbolistas caídos protestas y amarillas.

En el segundo tiempo y con los cambios, terminaron entrando Leandro Umpierrez, Maximiliano Silvera, Stiven Muletaler, Nahuel Herrera y Alejo Cruz, y Peñarol apareció varios metros más arriba y empezó a rozar el empate en varias jugadas, pero sin dudas la de mayor incidencia fue la de Maxi Silvera: quedando frente al arquero argentino Andrés Marsengo, enganchó hacia la derecha y pudo rematar, pero el argentino mandó la pelota al córner.

Difícil de sostener

Tacuarembó se replegó en defensa, ya sea por iniciativa propia o por presión de Peñarol, permitiendo defender su arco más que su campo. Esta táctica les permitió resistir hasta que faltando 13 minutos, Maxi Silvera, habilitó a Umpierrez con un pase preciso. Aunque el control del balón le quedó alto, Umpierrez logró bajarlo y disparar un zurdazo cruzado que terminó empatando el partido 1-1.

Después del empate, Peñarol siguió presionando con todas sus fuerzas y condiciones físicas y técnicas para intentar ganar, pero Tacuarembó mantuvo su defensa compacta y ordenada. Esto les permitió mantener el empate hasta el final del tiempo regular, pero no aguantaron los 8 minutos adicionales de descuento. En el minuto 98, el VAR detectó una mano penal en el área de Tacuarembó y, tras la revisión, David Teráns anotó el gol de penal en el minuto 101, rompiendo el empate.

Ya está. Peñarol otra vez en semifinales.