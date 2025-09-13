Maximiliano Silvera, de Peñarol, y Martín Rabuñal, de Liverpool, durante el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, este sábado, en el Estadio Belvedere.

El negriazul sigue invicto ante el aurinegro en la temporada, con dos victorias en el Apertura e Intermedio y un empate en el Clausura.

En un duelo en el que ambos equipos fueron por todo, Liverpool y Peñarol empataron 2 a 2 en Belvedere. El resultado no favoreció a ninguno de los conjuntos, que terminaron repartiéndose los puntos.

El partido comenzó con buen ritmo, con intensidad por parte del negriazul, y un carbonero que intentó adueñarse del balón, aunque sin mucho éxito.

El dueño de casa controló con superioridad al equipo de Diego Aguirre. Sin embargo, en determinados momentos, bajó la intensidad futbolística de ambos. Incluso así, Liverpool no dominó a Peñarol, pero Peñarol no pudo dominar a Liverpool.

En el momento menos pensado para el negro de la cuchilla, Peñarol convirtió en gol la primera llegada clara que tuvo. Tras una jugada de pelota quieta, Javier Méndez encontró el balón claro para marcar el 1 a 0 con un cabezazo.

El gol le costó a Méndez la quinta tarjeta amarilla, que lo descarta del partido de la próxima fecha ante Juventud de Las Piedras.

Más allá de que la visita se puso en ventaja, los dirigidos por Joaquín Papa no le permitieron saborear la victoria parcial. Una llegada clara del negriazul derivó en un despeje de la pelota del aurinegro, la cual se le escapó al guardameta Brayan Cortés y terminó en los pies de Lucas Acosta, quien acomodó el esférico en cancha para marcar el empate en el encuentro.

Después del empate, el encuentro mantuvo la intensidad durante pocos minutos, aunque ambos equipos se desplegaron más sobre el medio de la cancha y tuvieron pocas llegadas.

Cuando las llegadas eran pocas, aparece en Liverpool Nicolás Vallejo con un centro de zurda para que Abel Hernández, completamente solo y sin la marca de los jugadores aurinegros, pueda acomodar la pelota entre las redes y ponerse en ventaja 2 a 1.

Matías Arezo, de Peñarol, y Enzo Castillo, de Liverpool, durante el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, este sábado, en el Estadio Belvedere. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Sin dudas, en la primera parte Liverpool tuvo la clara figura de Vallejo, que fue desnivelante en lo individual y colectivo. El local supo incomodar a su rival y contraatacarlo en los momentos de mayor lucidez. Logró que el aurinegro jugara desprolijo, con poca respuesta, con poco juego ofensivo y con poco despliegue por los laterales, aunque por momentos salió jugando más arriba.

En ciertos momentos del segundo tiempo, si bien Peñarol no pudo tener contundencia en el juego, si tuvo intensidad en el ataque y una seguidilla de minutos en los que el área chica fue el sector más cómodo en el campo. Se acercó, acomodó e intensificó para salir a buscar el empate.

Fue ahí cuando Maximiliano Olivera –que fue la figura del complemento y enloqueció en el duelo a Kevin Amaro–, tuvo servida la pelota mano a mano con Sebastián Lentinelly, que no pudo hacer absolutamente nada para retener el balón, y marcó el 2 a 2 de un derechazo.

Si bien después la intensidad del partido estuvo en ambos lados, Abel Hernández marcó un gol para Liverpool, que fue invalidado por posición adelantada. Esto hizo que el marcador terminara cerrado en un empate 2 a 2.

Por la octava fecha del torneo Clausura el próximo sábado 20 a las 18.30 horas, el conjunto negriazul visitará a Nacional en el Gran Parque Central. Mientras que Peñarol, en el mismo horario pero el día siguiente, recibirá en el Estadio Campeón del Siglo a Juventud de Las Piedras.