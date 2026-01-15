El arachán venció a Torque en el estadio Charrúa.

En una tarde de fútbol intenso y efectividad goleadora en el primer tiempo, Cerro Largo logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras vencer a Montevideo City Torque por 3-2. El partido, jugado en el estadio Charrúa, superó las expectativas de un juego de pretemporada, pero a la vez fue muy atractivo para una eliminación directa, más allá de que todas las emociones quedaron concentradas en los primeros 45 minutos.

El marcador se movió casi desde el arranque y no dio respiro a los espectadores. La gran figura de la jornada fue Axel Pandiani, quien con un doblete puso en ventaja al conjunto arachán, demostrando gran olfato goleador; buen arranque de la reciente incorporación. Los tres goles de la visita los completó Bruno Hernández, quien cambió penal por gol para consolidar la diferencia.

Pese al dominio inicial de Cerro Largo, Montevideo City Torque no bajó los brazos. El equipo ciudadano, que fue dirigido por Matías Alonso, ayudante de Marcelo Méndez, logró descontar y mantenerse en partido gracias a las anotaciones de Tomás Shaw y Ezequiel Rodríguez. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en el segundo tiempo por alcanzar la igualdad, la defensa de Cerro Largo se mantuvo firme para sellar el resultado definitivo.

Con este triunfo, el equipo de Cerro Largo se mete entre los ocho mejores de la copa veraniega y ahora le espera un choque interesante ante Nacional buscando las semifinales. Las otras semifinales del torneo son Progreso-Juventud (de donde saldrá el rival del ganador entre bolsos y arachanes) y Albion-Boston River. Peñarol, ya entre los ocho mejores, espera rival entre Racing y Cerro.