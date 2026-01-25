Thomas Silva, destacado ciclista uruguayo que corre por el Astana, dirá presente y buscará revalidar la malla ganada la temporada anterior.

Febrero, uno de los meses más importantes para el ciclismo uruguayo, se abrirá con el Campeonato Nacional de Ruta, de alguna manera, como previa de lo que será Rutas de América 2026. La competencia, organizada por la Federación Ciclista Uruguaya (FCU), se correrá entre el 6 y el 8 de febrero en Rocha y definirá los campeones nacionales masculinos y femeninas en todas las disciplinas.

En esta edición la competencia volverá a tener en la ruta a uno de los mejores ciclistas uruguayos: Thomas Silva. El joven talento fernandido llega tras concretar su histórico pase desde el Caja Rural español al XDS Astana kasajo, convirtiéndose en el único uruguayo en un equipo de categoría World Tour (la élite máxima del ciclismo mundial). Silva, que dio el salto tras andar muy bien en las últimas temporadas, buscará revalidar la malla de campeón ganada la temporada anterior, antes de partir a sus compromisos en Europa.

Kilómetro a kilómetro

Las carreras comenzarán el viernes 6, en todos los casos, con las pruebas de contrarreloj individual. Según informó la FCU en su página web, correrán todas las categorías, pero con distancias: desde los ocho kilómetros en junior femenino hasta las dos vueltas completas para la élite masculina –unos 29 kilómetros–. El campeón nacional de contrarreloj es Eric Fagúndez, ciclista que está en el Burgos BH español.

El sábado 7 estará dedicado a las pruebas de fondo de la principal categoría de mujeres más la de los sub 23 masculinos, con largada a las 9.00 desde el club Peñarol de Rocha. Las distancias variarán según la categoría: desde cuatro vueltas para junior femenino hasta ocho giros para el sub 23.

El domingo 8 será el final con las pruebas de junior –siete vueltas al circuito– y élite de varones –13 vueltas–.