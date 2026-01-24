Para sellar su clasificación, la selección dirigida por Héctor Sintas espera este sábado por un triunfo de Chile, que es favorito ante Paraguay.

Este sábado, en Asunción, se puso en marcha la última fecha del Campeonato Sur-Centroamericano de handball, que define la clasificación de las cuatro mejores selecciones al Mundial de Alemania 2027. En el primer partido de la jornada, Uruguay le ganó a Perú por marcador de 36 a 17, y se ilusiona con viajar a la máxima competencia de la categoría.

Además de Paraguay, la selección anfitriona de este torneo, participan de esta cuarta edición Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Argentina y Brasil, las dos selecciones más fuertes de la competencia, llegaron a esta última fecha ya clasificados al mundial tras haber ganado sus cuatro primeros partidos, y jugarán entre sí para definir al campeón. Al momento, Brasil lidera la competencia por una ligera diferencia de goles.

Los otros cuatro participantes, entre ellos la celeste, se disputan las dos plazas restantes. Como todos perdieron con Argentina y Brasil, los resultados en los cruces entre sí resultan determinantes para la clasificación al mundial. Chile arrancó el campeonato con una contundente victoria frente a Uruguay, 40-22, y después vencieron a Perú en la segunda fecha (40-18), por lo que con sus dos victorias la selección trasandina se posicionó tercera en la tabla.

Uruguay, después de arrancar perdiendo sus tres primeros partidos —ante Chile (22-40), Brasil (25-33) y Argentina (18-35) respectivamente— cambió la pisada y, este viernes, consiguió un valioso y obligatorio triunfo ante Paraguay por 30 a 24, para perfilarse como el cuarto clasificado al mundial de Alemania, que se llevará a cabo en enero de 2027. En la tarde de este sábado, abriendo la última jornada de competencia, la celeste cumplió con lo esperado y le ganó a Perú —la más débil del torneo, que perdió todos sus partidos— para igualar a Chile en la tercera ubicación, aunque con un partido más.

A las 18.00, el duelo entre Chile y Paraguay define todo. Si gana Chile, la roja quedará firme en el tercer lugar con seis unidades, y Uruguay como cuarto clasificado con cuatro puntos. Sin embargo, si gana Paraguay, habrá un triple empate entre estas tres selecciones. El primer criterio de desempate ante la igualdad de puntos es el resultado de los partidos entre sí, pero en este caso los triunfos están repartidos y no sirve para desempatar. El siguiente criterio es la diferencia de goles, rubro en el que Uruguay no está sobrado, y deberá definir ante los guaraníes, ya que Chile lleva clara ventaja.

Esta cuarta edición del Campeonato Sudamericano y Centroamericano de Handball tendrá campeón repetido. El torneo, realizado cada dos años desde 2020, tuvo a Argentina como campeona en su primera edición, en la que Uruguay obtuvo la medalla de bronce. En las siguientes dos ediciones, el podio se repitió, con Brasil campeón, y Argentina y Chile después.