Javier Méndez, de Peñarol, el 9 de agosto, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Gianni Schiaffarino

Liverpool, Albion, Boston River y Wanderers incorporaron jugadores importantes para el fútbol doméstico.

Peñarol incorporó al argentino Gastón Togni y renovó el dilatado préstamo de Matías Arezo, el carbonero sigue con movimientos activos en partidas y arribos. Espera, al menos, por dos extremos más, con Nicolás Vallejo y Javier Ruiz como prioridades. Además sumará uno o dos zagueros.

En la línea final perdió a Javier Méndez, quien continuará en Colo-Colo luego de dos temporadas con la casaca aurinegra. El volante, que Diego Aguirre oficializó como defensor central, tenía contrato con la institución hasta diciembre de 2026, pero arregló su salida.

Suma un nuevo país a su carrera, además de Uruguay, donde defendió a Racing, Danubio y Peñarol, jugó en Unión de Santa Fe, de Argentina; en Deportivo Independiente Medellín, de Colombia, y en América de Minas Gerais, de Brasil.

Incorporaciones conocidas

Liverpool repatrió a Facundo Barcelo, delantero de 32 años formado en el negriazul que no jugaba desde 2016 en la institución. Recorrió el continente jugando en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Ecuador.

Los de Belvedere están tras los pasos del argentino Sebastián Lomónaco, delantero argentino de 27 años, que también puede desempeñarse de extremo derecho. Tiene contrato hasta junio con Gimnasia y Esgrima de La Plata, viene de jugar a préstamo en Godoy Cruz y no sería tenido en cuenta en el elenco platense.

Wanderers repatrió a José Alberti, quien ya había tenido un pasaje por la institución en 2024, luego se fue a Jeonnam Dragons, de Corea del Sur, donde tuvo continuidad, jugó 36 partidos, anotó 3 goles y dio 8 asistencias.

Boston River, en tanto, incorporó a dos González: Juan, golero que estaba en Atlético Tucumán, ya había estado en el sastre durante 2024. El nacido en Ombúes de Lavalle tiene 32 años; Yair es un argentino que juega de volante ofensivo y, pese a tener 23 años, ha tenido varios pases, entre ellos La Calera de Chile, Argentinos Juniors, Deportivo Morón y Sud América.