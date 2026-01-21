Diego Aguirre aprovechará el partido por la Serie Río de la Plata para darle minutos a sus mejores jugadores.

Este miércoles el Estadio Centenario, en el marco de la Serie Río de la Plata, Peñarol y Colo-Colo se ven las caras a las 21.00, en lo que promete ser uno de los platos fuertes de la pretemporada. Para el hincha carbonero lo que hace que este partido sea especial es la postura de Diego Aguirre que, lejos de los experimentos habituales del verano, donde por Copa de la Liga puso juveniles -y en un caso ni siquiera fue el entrenador- pondrá en acción a su columna vertebral. La idea de la Fiera y cuerpo técnico es aprovechar la jerarquía del rival chileno para que el equipo empiece a tomar buenos minutos.

Mirando titulares

Es muy probable que el carbonero salga a la cancha con una especie de 4-3-3, una formación en la que Aguirre viene trabajando en este enero. Con la baja obligada de Abel Hernández, que se lesionó en el anterior amistoso ante River Plate argentino, para enfrentar a los colocolinos parece que Matías Arezo puede ser el 9 de área; si no es él, será Facundo Batista, el otro centrodelantero incorporado para esta temporada.

El equipo formaría con: Washington Aguerre en el arco; una línea de cuatro con el argentino Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera o Lucas Ferreira y Maxi Olivera; en el mediocampo estaría el otro argentin, Eric Remedi, Jesús Trindade y Stiven Muhlethaler; mientras que arriba irían Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Arezo.

Un viejo conocido

Colo-Colo también llega con lo mejor que tiene, incluyendo a un referente mundial como Arturo Vidal. Pero para el hincha de Peñarol el dato curioso es que estará en la defensa chilena Javier Méndez, que supo vestir la del carbonero hasta la temporada pasada y ahora estará del otro lado defendiendo los colores del cacique.

Según medios chilenos, los albos alinearían a Fernando De Paul; Matías Fernández, Méndez, Joaquín Sosa -otro uruguayo, surgido en Nacional y con pasaje en Liverpool antes de irse a Europa, desde donde recaló en Chile-, Cristián Riquelme; Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

De reojo al viernes

Mientras Aguirre hoy pone todo el potencial ante los chilenos -aunque habrá que ver cuántos minutos juegan-, ya sabe que el viernes se juega la semifinal de la Copa de la Liga ante Boston River. Sin embargo, el entrenador ya decidió que para ese cruce la prioridad es cuidar a los mejores, por lo que ese día será el momento de los juveniles y de aquellos que vienen remando de atrás.