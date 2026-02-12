Entre viernes y domingo se disputará uno de los eventos más marketineros del básquetbol que tendrá lugar en el moderno Intuit Dome, de Los Ángeles.

El All-Star de la NBA mezcla a las principales estrellas de la liga más famosas del planeta y el show. El fin de semana de eventos será en el Intuit Dome, en Los Ángeles, estadio moderno que se estrenó en 2024 y tiene capacidad para 18.000 espectadores. Es donde ofician de locales los Clippers, una de las franquicias angelinas que participan del torneo estadounidense.

La NBA es una competencia absolutamente globalizada, una muestra de esto es que para el fin de semana del All Star Game se compraron entradas desde 56 países diferentes, hay periodistas acreditados de más de 30 países y el evento llegará televisado a más de 200 países.

Durante tres jornadas se presentarán partidos especiales, concursos icónicos y el esperado Juego de las Estrellas, que este año tendrá la particularidad de que se enfrentarán los jugadores estadounidenses contra los del resto del planeta. Habrá dos equipos locales, uno denominado Star (estrellas) y otro Stripes (barras) en clara referencia a la bandera de Estados Unidos. Se jugarán partidos cortos, hasta llegar a un encuentro final. Se busca aumentar la competitividad sin que se transforme en un encuentro aburrido donde suelen hacerse jugadas que apuntan al show y se pierde de vista el resultado del encuentro.

Calendario completo

La apertura del fin de semana está marcada por el partido de celebridades, donde participarán exjugadores, artistas reconocidos e influencers vinculados al deporte. Luego será el Rising Stars Challenge, partido donde se juntan los jóvenes talentos de la NBA y los que juegan por primera año en la liga.

El sábado ofrece la jornada lúdica, donde se incluyen el concurso de triples, el desafío de habilidades y la competencia de volcadas, que año a año se supera con piruetas que parecen insólitas. Los jugadores han saltado por encima de compañeros, de mascotas y hasta de vehículos.

El domingo se cerrará el fin de semana con el esperado juego de las estrellas que tendrá el novedoso formato para el 2026. El Stars tendrá en el plantel a Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey; mientras que en el Stripes jugarán: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell y Norman Powell. Stephen Curry iba a estar en este plantel pero no podrá participar por lesión

En el equipo internacional estarán: Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Dončić, Nikola Jokić, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama y Alperen Şengün.

Extiende el récord

LeBron James participará en el juego de las estrellas por vigesimosegunda vez. La primera vez que fue seleccionado fue en 2005. El jugador de Los Ángeles Lakers superó al histórico Kareem Abdul-Jabbar, que participó en 19 ocasiones.

¿Cómo ver los eventos en Uruguay?

Se transmitirá por ESPN en todos los cableoperadores y Disney+, las tres jornadas estarán en vivo.