Hinchas de Fénix durante un partido frente a Albion, por la tercera fecha de la segunda fase de la Segunda División (archivo, mayo de 2025).

La B ya conoce su destino: con 14 equipos, el torneo comenzará oficialmente el sábado 7 de marzo y se extenderá hasta fin de año con un solo objetivo: el ascenso a Primera División.

Vuelve la B, señores y señoras. El fútbol del ascenso tiene su hoja de ruta marcada tras el sorteo del fixture de este jueves, donde los 14 equipos que se preparan para el torneo saben cómo será su historia de partidos, la que comenzará el próximo sábado 7 de marzo. El objetivo es el de siempre, el ambicioso: ganar uno de los tres boletos hacia la máxima categoría.

Igual que el año pasado, en primera instancia se jugará el Torneo Competencia. Los equipos serán divididos en dos grupos de siete integrantes cada uno, donde jugarán a una rueda. Los ganadores de cada lado se verán las caras en una final por el título. Además, el campeón se asegurará un cupo en los playoffs (en caso de no lograr el ascenso directo por la Tabla Anual). El grupo A quedó conformado por Huracán, Atenas, Tacuarembó, La Luz, Uruguay Montevideo, Cerrito y Fénix, mientras que en el B estarán River Plate, Oriental, Rentistas, Plaza Colonia, Paysandú, Miramar Misiones y Colón.

Tras el fixture, se sabe que la primera fecha tendrá los siguientes partidos: Huracán recibirá a Atenas, Tacuarembó medirá fuerzas ante La Luz, Uruguay Montevideo enfrentará a Fénix, River Plate se estrenará contra Oriental, jugarán Rentistas y Plaza Colonia, en tanto que Paysandú se medirá con Colón.

Desde el Competencia se irá sumando para la tabla anual, que seguirá engordando su puntaje a medida que se juegue la segunda parte del año, el ida y vuelta que propone la Fase Regular. Los dos equipos que terminen en lo más alto de la tabla acumulada subirán directamente. También como en ediciones anteriores, quienes finalicen entre la 3ª y 6ª posición disputarán los playoffs, donde se definirá el tercer y último ascenso.