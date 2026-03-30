El sastre remontó 2-1 de visitante con goles de Suhr y Bonfiglio sobre la hora; la fecha continúa el lunes con dos partidos y seguirá el martes con los cruces Progreso-Liverpool y Defensor-Albion.

Boston River logró una victoria agónica, polémica y muy valiosa en su visita a Juventud de Las Piedras. El equipo dirigido por Ignacio Ithurralde se impuso 2-1 en el Parque Artigas, en un partido parejo que recién se definió sobre el final y de la mano del VAR, que dictó sentencia en una de las jugadas claves. Los pedrenses empezaron ganando a los 80 minutos tras el gol de cabeza de Fernando Mimbacas, el mismo delantero que había conquistado un gol antes, pero fue anulado por estar fuera de juego.

Ni siquiera se acomodaban en la cancha tras el gol que, en el primer ataque tras mover, Boston River empató mediante Leandro Suhr, que igualó a los 81’. Parecía que así se irían, pero en los descuentos Francisco Bonfiglio metió el 2-1 definitivo a los 90’+15. Sí, 15 minutos de tiempo añadido, porque a la actuación del VAR mencionada debemos sumarle la de este gol de Bonfiglio, donde se observó si la jugada había tenido una mano previa y un fuera de juego del propio jugador. Desde el VAR validaron el gol y los pedrenses estallaron en bronca, siendo expulsado su entrenador, Sebastián Méndez.

En resumidas cuentas, el sastre se llevó tres puntos fundamentales en un enfrentamiento directo para salir del fondo de la tabla; lo de Juventud es lo contrario: se mantiene último y en diez días tendrá que afrontar la doble competencia, porque empezará su andamiaje en la Copa Sudamericana.

La fecha continuará el lunes con dos partidos. Desde las 18.00, Cerro Largo recibirá a Danubio en Melo. Más tarde, a las 21.00, Central Español será local frente a Deportivo Maldonado. El equipo palermitano aspira a afirmarse en la mitad del campeonato, mientras que los fernandinos intentarán seguir prendidos entre los líderes.

La actividad seguirá el martes con otros dos encuentros: a las 11.00, Progreso recibirá a Liverpool en el Paladino, y a las 19.00, Defensor Sporting enfrentará a Albion en el estadio Franzini.

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