La Comisión Jurídica de la AUF definirá si el pedido está contemplado en el reglamento y ahí se tomará la decisión final.

En la noche del martes, Peñarol formalizó un pedido a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde comunicó la “decisión institucional de ejercer el derecho de admisión en ocasión del próximo encuentro en el Campeón del Siglo frente a Cerro”. El partido está fijado para el sábado a las 19.30 y corresponde a la séptima fecha del Torneo Apertura.

La institución carbonera argumenta que la decisión “se sustenta en la obligación primaria de garantizar el normal desarrollo del espectáculo, priorizando la seguridad de los socios, hinchas, trabajadores y demás concurrentes”.

Si bien se han disputado algunos partidos sin público, siempre fueron con la anuencia del Ministerio del Interior o con un exhorto del club visitante a no concurrir al escenario del rival. Esta situación no tiene precedentes inmediatos, por tanto, deberá ser estudiada por la Comisión Jurídica de la AUF para ver si está contemplado en el reglamento.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de primera división, declaró en El Espectador Deportes: “Que yo recuerde, es la primera vez que un club decide aplicarle el derecho de admisión a una parcialidad visitante”.

El último encuentro entre Peñarol y Cerro con ambas parcialidades en el Campeón del Siglo registró incidentes antes del encuentro entre las hinchadas y fue suspendido en el transcurso del segundo tiempo, donde parte de los hinchas albicelestes propició la caída de algunos proyectiles en la tribuna Henderson, donde se ubicaban los aurinegros.

Peñarol anunció la venta de localidades para el partido del sábado y solamente están habilitados los ingresos para locatarios. Los socios carboneros ingresarán gratis a las tribunas Güelfi, Cataldi y Damiani. Los boletos generales van de 160 a 1.440 pesos por Tickantel. Los menores de 10 años ingresarán sin costo.