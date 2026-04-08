Cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026.

Sin José María Giménez, lesionado, los colchoneros sacaron una buena victoria por cuartos de final; Ronald Araújo ingresó en el segundo tiempo.

Los cuartos de final de la Champions League se completaron este miércoles con dos partidos, uno en Barcelona y el otro en París. Tras los resultados, sumados a los del martes, ya quedó marcada la hoja de ruta para las revanchas. Lo más notorio de la jornada fue la muy buena victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Era un partido parejo hasta el final del primer tiempo. Primero se fue expulsado Pau Cubarsí en Barcelona, acto seguido el argentino Julián Álvarez clavó en el ángulo un tiro libre al borde del área. Con ese 0-1 y con un jugador menos el Barça salió a buscar el empate en el segundo tiempo, pero en la necesidad de encontrar la igualdad fue dejando espacios en el fondo que el Atleti aprovechó bien en varias ocasiones. En una de ellas, a los 70, el noruego Alexander Sorloth puso el segundo tanto, buena ventaja para defender como locales la semana que viene.

En cuanto a los uruguayos, Ronald Araújo fue suplente e ingresó a los 73 por el francés Jules Koundé. Se puso la cinta de capitán, se paró como tercer central por la derecha, ganó algún centro en el área rival y poco más. Del lado colchonero se sabía que José María Giménez no estaría por lesión.

La otra serie también tenía dos pesos pesados, en este caso el PSG y el Liverpool. Ganó el equipo parisino 2-0 con un gol en cada tiempo, el de Désiré Coué a los 10 de la primera parte, el de Jvicha Kvaratsjelia a los 11 del complemento.

Definiciones

Las revanchas serán la semana que viene y jugarán en orden invertido: quienes jugaron este miércoles lo harán en el primer turno, el martes que viene, mientras que quienes jugaron en el primer turno de las idas el pasado martes ahora se enfrentarán el miércoles 15.

En resumidas cuentas, el próximo martes Liverpool recibirá en Anfield a PSG y Atlético Madrid hará lo propio con el Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano. Al día siguiente Arsenal será local frente al Sporting Lisboa, a quien ya le ganó 1-0 en Portugal, en tanto que en Münich estarán cara a cara el Bayern y el Real Madrid: los bávaros llegan con ventaja tras imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Las semifinales, por su parte, se armarán de la siguiente manera: el vencedor de Liverpool-PSG contra quien avance de Bayern Münich-Real Madrid; y por el otro lado se cruzarán los respectivos ganadores de las llaves Arsenal-Sporting y Atlético Madrid-Barcelona.