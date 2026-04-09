Fue la primera victoria en el Sudamericano, en el último partido de la serie.

La selección uruguaya sub 17 le ganó a su par colombiano por 2-0, este jueves, en el Sudamericano sub 17 que se disputa en Paraguay. La celeste, que había empatado a un gol los dos primeros partidos, frente a Chile y frente a la selección local, respectivamente, cayó con Ecuador en la jornada anterior y complicó sus chances, por lo que se jugaba el todo por el todo con Colombia en el último partido de los uruguayos por el grupo A. Dos goles de tiro libre de Thiago Brizuela, por faltas a Nicolás Scotti, le dieron a la celeste la ansiada primera victoria. El sábado, cuando se cierra la serie, Uruguay tiene fecha libre, pero, con estos 5 puntos conseguidos después de sus buenas cuatro presentaciones, en las que podría haber sumado más, ya sabe que no terminará en la última colocación, por lo que seguirá adelante en la búsqueda de un lugar para el Mundial de la categoría, que, si las condiciones de beligerancia en la zona lo permiten, se jugará en Catar.

Puede decirse que Uruguay dominó a lo largo de los 90 minutos y que jugó el partido como lo que era: la última posibilidad de estirar la chance de soñar con el Mundial. Es que una derrota lo alejaba totalmente, y la victoria, más allá de ser la primera en el certamen, lo acercó a los puestos de clasificación. Los dos primeros de cada serie serán los semifinalistas, y esos cuatro seleccionados serán los primeros clasificados al Mundial. Terceros y cuartos de los grupos jugarán entre sí; los ganadores conseguirán los dos cupos disponibles y los perdedores disputarán un partido más que determinará el séptimo mundialista.

La celeste, dirigida por Ignacio Nacho González, presentó algunas variantes con respecto al último partido. Uruguay formó con Luis Machín; Lautaro Muñiz, Gabriel Da Silva, Dahel Guedes y Dante Rodella; Bruno Bueno, Facundo Rodríguez y Brizuela; Scotti, Juan Gancheff y Alan Soares de Lima.

Sobre todo en la primera parte, el equipo celeste fue muy superior a la buena oncena colombiana y tomó temprana ventaja con un gol de tiro libre de Brizuela, que, después de una falta sobre el incisivo y creativo Scotti —que, como en otros partidos, esta vez jugó por izquierda—, remató con pique a un metro del arquero, como hacían, entre otros, Juan Ramón Carrasco, que no pudo hacer nada cuando la pelota tomó una velocidad y dirección distintas a las que pensaba.

De ahí para adelante, el equipo de Nacho González atacó en reiteradas oportunidades y pudo haber aumentado ante un colectivo colombiano que se veía mermado emocionalmente por las lesiones de dos de sus futbolistas, que, solos, tuvieron lesiones articulares que provocaron el llanto de dolor y sus salidas en camilla, hecho que, increíblemente, después se repetiría en el segundo tiempo con un tercer juvenil colombiano, que en este caso salió con un problema claramente localizado en una de sus rodillas.

Uruguay tuvo en los pies de Scotti lo más vertiginoso. El segundo tiempo fue completamente distinto y los colombianos se volcaron al ataque con su exuberancia física, y ahí tuvo trabajo la línea final celeste, con un marcado tono de urgencia y seguridad que se podía advertir en cierres vertiginosos o en pelotazos a la tribuna, con un ADN de jugar liso y seguro cuando hay peligro.

Cargó bastante Colombia en los momentos en que el 2-0 no es toda la ventaja que debería ser, y Uruguay, echando mucha cola atrás, quedó sin la pelota, pero aun así tuvo otras posibilidades del tercero, que no llegó.

Ahora resta esperar cuáles serán los resultados de la fecha final, que Uruguay mirará desde afuera, quedando expectante de, con estos 5 puntos, poder quedar como segundo y jugar semifinales, o participar de los partidos ante terceros o cuartos de la otra serie para tratar de llegar al Mundial.