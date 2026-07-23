Falleció el futbolista Bruno Betancor

Deportivo Italiano, club de la C donde estaba jugando el delantero ex Peñarol, comunicó que el motivo fue un paro cardiorrespiratorio.

Falleció el futbolista de 22 años Bruno Betancor por un paro cardiorrespiratorio, según informó el club Deportivo Italiano, que milita en la C y donde estaba jugando el delantero.

“Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP (33) y, como dirías vos, primo Bola, hay que ver”, posteó la institución al confirmar la noticia.

Betancor se formó en Fénix pero en su etapa de juvenil llegó a Peñarol. Desde sus inicios se lo vio como un futbolista desfachatado en cancha. La prueba es la jugada que más lo identifica en su carrera, cuando en un partido ante Sud América, por la Copa Uruguay, eludió al golero y quiso definir de rabona con el arco libre, fallando el tanto.

Jugó 14 encuentros en el carbonero y fue campeón del Torneo Apertura en 2023. Luego pasó por Everton de Chile, Rentistas, Cerro y la reserva del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. Iba a jugar en Cerrito pero se fue antes de debutar y recaló en Deportivo Italiano, donde disputó cuatro encuentros y anotó dos goles. También tuvo una prueba reciente en Deportivo Riestra, de Argentina.

Hace dos días, el Bola, apodo que le puso su abuelo cuando era chico, había participado en una nota con braytomtv en la que reconoció que su ídolo fue Marcelo Zalayeta y que su sueño era jugar en primera con su sobrino. Además, dijo que quería tener una nueva chance en Peñarol, club del que era hincha.