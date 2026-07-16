El delantero podría igualar a Cafú como el jugador en disputar tres finales, mientras que la selección va por sumarse al lote de equipos bicampeones del mundo.

Argentina le ganó la semifinal a Inglaterra de forma agónica y disputará la final del Mundial 2026 ante España, que venía de eliminar a Francia el martes. Solamente hay un antecedente entre estas dos selecciones en Copa del Mundo; además, será una final inédita la que se disputará el domingo a las 16.00.

La albiceleste es la primera selección en clasificar dos veces a la final tras arrancar perdiendo en la semifinal. Ya le había sucedido en Italia 1990, justamente ante la selección local, donde avanzó por penales tras el 1-1. En contrapartida, los ingleses son los únicos en perder dos semifinales en las que arrancaron ganando; les sucedió ante Croacia en Rusia 2018 (cayeron 2-1 en tiempo suplementario tras el 1-1 en el tiempo regular).

Otro hito para Messi

Si Lionel Messi ingresa, algo que se impone salvo que exista alguna lesión de gravedad antes del domingo, será el segundo jugador en disputar tres finales en esta clase de torneos. El único que ostenta ese récord, al momento, es el lateral derecho brasileño Cafú, que jugó en 1994, 1998 y 2002. En dos de ellas fue campeón; en Corea-Japón levantó la copa como capitán del equipo.

El argentino podría ser el único en comenzar todas como titular, ya que en Estados Unidos 1994 Cafú ingresó a los 21 minutos por Jorginho, que salió lesionado.

Hay otros cuatro futbolistas que integraron planteles que participaron en tres finales pero que no jugaron en alguna de ellas: los brasileños Pelé y Ronaldo, y los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.

Pelé se desgarró ante Checoslovaquia en el segundo partido del Mundial 1962, donde solo pudo completar los 90 minutos en el debut ante México, cuando anotó un gol. Jugó finales en 1958 y 1970. Ronaldo, en 1994, fue parte del plantel pero no disputó ningún encuentro del torneo. Sí estuvo en 1998 y en 2002, donde convirtió por duplicado ante Alemania.

Littbarski fue titular en 1982 en la derrota 3-1 ante Italia y en la victoria 1-0 de 1990 contra Argentina, pero no tuvo minutos en la caída ante la albiceleste en 1986. Matthäus no entró en la final de 1982, torneo en el que tuvo contada participación llegando desde el banco. Fue titular en 1986 y 1990; en la última llevó la cinta y levantó la copa.

Argentina por el bicampeonato

Solamente 13 selecciones disputaron finales de mundiales. Argentina tendrá su séptima oportunidad; hasta el momento ganó tres: 1978, 1986 y 2022, y perdió en 1930, 1990 y 2014. Es el segundo equipo con más participaciones en juegos decisivos, solamente detrás de Alemania, que tiene ocho. Brasil e Italia están con seis en el podio. La lista se completa con Francia 4; Países Bajos 3; Hungría, Checoslovaquia y España 2, y Uruguay, Inglaterra, Suecia y Croacia con 1.

Es la sexta ocasión en que el campeón actual llega a la final del torneo, pero solamente los primeros dos lograron el bicampeonato: Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962. Luego fracasaron en el intento Argentina en 1990, Brasil en 1998 y Francia en 2022.