El Poder Ejecutivo abrió una convocatoria a instituciones que quieran ofrecer carreras universitarias de formación docente. Sin embargo, las autoridades del organismo público dedicado a esa formación opinan que se trata de una iniciativa que viola la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En la Comisión de Educación y Cultura del Senado, el lunes, Rosana Cortazzo, representante docente en el Consejo de Formación Docente (CFE), dijo que “la concepción de la formación universitaria con participación y compromiso de los órdenes es, en este caso, sustituida por una obediencia y adaptación de docentes, estudiantes y egresados a los requisitos que el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] proponga y a las consideraciones y evaluaciones de un consejo”.

Las integrantes del CFE consideraron que la reglamentación prevista en la ley de urgente consideración (LUC) lesiona la formación nacional e integral de los educadores. En la nueva legislación se dispuso que será el MEC, asesorado por un Consejo Consultivo no vinculante, el que pueda otorgar el carácter de universitarias a las carreras docentes que se dicten en distintas instituciones del país.

Una de las preocupaciones es precisamente la conformación del Consejo Consultivo. Tendrá seis miembros, tres de los cuales son designados por el Poder Ejecutivo, los otros tres son representantes de las universidades privadas, la Universidad de la República (Udelar) y la ANEP, aunque no se aclara si debe ser del CFE. “Si se busca una integración plural del consejo, ¿por qué no está la UTEC?; ¿cómo garantizamos que estén representados quienes forman parte del CFE?; ¿cómo se va a garantizar que no haya un predominio de la posición política frente a la académica?”, se preguntó Cortazzo, según consta en la versión taquigráfica.

Así las cosas, la representante docente señaló que queda “explicitado” que una de las condiciones podría ser que el “reconocimiento” sea por institutos o por carreras para este “carácter universitario y nosotros inferimos que esto, de algún modo, puede generar una fragmentación institucional, presupuestal, académica y, a su vez, de vínculos interinstitucionales”. En este sentido, aseguró, la misma carrera podría ser reconocida como universitaria en una sede y en otra no, debido a que algunos centros pueden no cumplir con las condiciones que se piden, como tener un plantel docente con determinadas características, “generando competencias y direccionamiento de matrículas por las perspectivas ofrecidas”. Cecilia Klein, integrante de la Mesa Representativa de la Intergremial de Formación Docente, opinó en diálogo con la diaria en la misma línea y dio un paso más: a su entender, con este procedimiento hay “un claro interés de dejar por fuera al CFE”.

“Uno de los aspectos que vemos como más negativo es la injerencia del MEC que estableció la LUC, eso va a variar según quién esté como ministro. El MEC es el que va a determinar qué carreras son universitarias y cuáles no. Esto implica que a nivel privado se abran un montón de carreras, pero a nivel público también se abre la cancha, y por lo tanto el presupuesto”, planteó Klein.

Según afirmó la docente, desde el MEC hubo acercamientos a otras instituciones públicas para que comiencen a dictar carreras de profesorado, como el de biología en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable o el de informática en Plan Ceibal. “Son cupos mínimos, sabemos que 95% de la formación docente lo cubre el CFE, pero esto es una cuestión de presupuesto y de institucionalidad”, resumió Klein.

Los docentes agremiados mantienen su posición sobre la necesidad de instalar la Universidad de la Educación: “Entendemos que es el momento de volver a ponerla en el tapete, quizás pensando que en un principio no tenga ciertos elementos”. Sin embargo, entienden que puede haber un camino intermedio que habilite la titulación universitaria. En ese caso, el MEC debería revalidar las cinco carreras del CFE en sus 33 sedes, porque “el carácter universitario no tendría que variar según el lugar del país donde vivas”, sentenció la docente.

¿Hacia nuevos rumbos?

El seminario Nuevos rumbos, que estaba previsto que empezara el 6 de mayo, comenzará el 10 de junio, pero por la pandemia puede haber una nueva postergación, confirmó a la diaria el titular del MEC, Pablo da Silveira. “Eso nos trastoca toda la agenda y de pronto nos hace perder algún expositor, porque unos cuantos vienen del exterior. La semana que viene vamos a tener más claridad”, agregó.

Según la web del MEC, está “dirigido al personal directivo, técnico y docente de entidades públicas y privadas que aspiren a impartir carreras universitarias de formación en educación”. El objetivo de la actividad es “fortalecer” las capacidades de esas entidades para “diseñar propuestas de carreras que cumplan las condiciones requeridas para su reconocimiento académico”. En el Parlamento, Cortazzo presentó dudas ante este seminario: “¿Qué definiciones adoptó y aportó la ANEP en relación con esto? Obviamente, ya les hicimos esta pregunta a los integrantes del Codicen [Consejo Directivo Central de la ANEP], pero no obtuvimos respuesta”, señaló.

Da Silveira dijo a la diaria que “la organización es del MEC, en permanente diálogo con las autoridades de la ANEP”. En cuanto a los asistentes, van a ser unos 150; de ellos, unos 130 van a ser del CFE, afirmó el ministro. Con relación a los expositores, la inmensa mayoría son extranjeros. Hay de Argentina, Chile, Colombia, México, España, Finlandia, Estados Unidos. “Hay unos pocos uruguayos, como el equipo del Plan Ceibal. La idea es que vengan a contarnos cosas que no sabemos, no contarnos entre nosotros cosas que ya sabemos”, expresó.

En tanto, para Klein es un sinsentido que, siendo el CFE la principal institución en formación en educación, no hayan sido consultados al momento de diseñar el seminario ni hayan sido invitados como expositores. La docente afirmó que los invitados “son todos extranjeros u organizaciones nacionales que son de dudosa formación, por ejemplo Enseña Uruguay”, y agregó: “Creo que se está apuntando a dejar afuera al CFE, fue el único consejo que mantuvo la representación docente y estudiantil y buscan otra manera de sacarle poder. Es no admitir la importancia de los verdaderos actores, que son los formadores de educadores”. Da Silveira y su equipo se presentarán el lunes ante la Comisión de Educación del Senado para hablar sobre el seminario y de la formación docente en general.

La Udelar también

Rodrigo Arim, rector de la Udelar, se reunió el viernes con el presidente del Codicen, Robert Silva, para intentar colaborar en este tema. La Udelar está de acuerdo en que la formación docente sea universitaria; sus autoridades expresaron la voluntad de poner a “disposición todas las capacidades” para contribuir, junto al CFE, en “la generación de una oferta de carreras públicas de calidad en educación”. En diálogo con la diaria, Arim aseguró que se van a presentar al seminario y que ya están “definiendo cuáles son los cuadros docentes que van a concurrir”, aunque aclaró que la Udelar no será expositora.

“Nos parece importante participar en la coordinación del sistema educativo, en particular en el ámbito público, por eso nuestro énfasis en el trabajo con la ANEP, en analizar las titulaciones conjuntas donde se reconozcan las trayectorias formativas en cada una de las instituciones”, concluyó.