El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) firmaron este lunes un convenio para que adolescentes mayores de 16 años de Florida que estén desvinculados de la educación formal y vinculados al organismo puedan aprender oficios en dependencias militares de ese departamento.

Si bien no estudiaron la propuesta, desde el Sindicato Único del INAU (SUINAU), en principio, no plantean reparos. Carlos Salaberry, secretario general del sindicato, señaló a la diaria que por la información que tienen, el acuerdo “no incluye formación militar”. “Simplemente es ir a un lugar donde van a aprender carpintería, herrería, albañilería, cosas de esas. En principio no tenemos objeción con respecto a eso”, expresó.

A pesar de que, para Salaberry, “no es el rol de las Fuerzas Armadas” dar estas capacitaciones, “en otros momentos se ha recurrido a los recursos disponibles en el territorio, en este caso en Florida”. “No sé si en el acierto o el error, pero ahí en Florida esa capacitación la tiene disponible el Ejército, por eso se hace el convenio”, justificó. Si bien dijo que no considera que sea lo más indicado, tampoco les “parece que tengan que objetarlo, en la medida en que tenga esos contenidos”.

“En función de que no haya una cuestión vinculada a la formación militar sin el consentimiento de los adolescentes, no estamos en desacuerdo. No es lo que haría yo, pero uno tampoco se va a poner en la oposición de cualquier cosa, esto puede servir para insertarse laboralmente”, aseguró. Por otra parte, según supo la diaria, cuando en febrero se puso sobre la mesa este convenio, la directora por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, se abstuvo de votar.

En tanto, en diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Sebastián Sabini adelantó que con su par floridense, Carlos Rodríguez, elevarán un pedido de informes para profundizar “en qué consiste” el convenio y “cuáles van a ser los roles” que asumirán cada una de las instituciones. “En definitiva, queremos saber si nos acercamos a lo que está pasando en Brasil, donde hay un modelo de formación militar en el que se pone el eje en la disciplina, en los aspectos disciplinares y verticales de la formación militar”, indicó.

Sabini sostuvo que no tiene “ningún problema” en que se utilicen las instalaciones militares, “siempre y cuando” los roles docentes “estén resguardados a lo que establece la Ley de Educación y establecen las funciones de cada uno de los organismos”. “Claramente, la función del MDN no es educar adolescentes, eso está clarísimo. Eso es lo que en principio hay que aclarar”, afirmó.

“Las funciones docentes estarán bajo responsabilidad de los funcionarios del MDN. Entonces, allí el cambio es muy importante, porque lo que está juego son los aspectos de carácter pedagógico. Hay instituciones dentro del Estado que ya se encargan de la formación técnica, que ya tienen la responsabilidad legal de llevar adelante esta formación a los jóvenes”, apuntó, en alusión a la UTU.

El acuerdo

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que la incorporación a estas experiencias de capacitaciones son “absolutamente voluntarias”, por lo tanto, dependerán de que el adolescente esté dispuesto a “ir por este camino”.

“Se trata de chicas y chicos que se encuentran en situación de discontinuidad educativa, que por alguna razón se han desvinculado del sistema educativo formal y que, por lo tanto, están buscando su lugar en la vida. Están procurando encontrar su vocación, encontrar o aprender un oficio o una técnica aplicable a determinado emprendimiento laboral posterior, o sea, preparándose para el mundo del trabajo”, indicó en una conferencia de prensa este lunes.

Para Abdala, “es una combinación muy inteligente” entre el MDN y el INAU, porque “va a permitir alcanzar ese objetivo central de que los chicos puedan tener oportunidades y a partir de allí puedan alcanzar su inserción laboral”.

Javier García, titular del MDN, sostuvo que los cursos van para una población que “muchas veces” tiene “carencias” en “los hábitos de cultura del trabajo, de la rutina y de esas cosas que son indispensables cuando alguien accede a un trabajo”.

“Se sabe que tiene horarios para entrar, horarios laborales, disciplinas a cumplir, y ese intangible que es, aparte de la destreza manual, cumplir esa rutina y saber esos límites. Eso es algo que el Ejército, por su propia idiosincrasia, está habituado a hacer valer y difundir”, estableció.

Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, señaló que cada uno de los militares que impartirán cursos “están especialmente seleccionados”, porque “notoriamente tienen que poder enseñar y trabajar con un público en particular, que a su vez son menores, dentro de una unidad militar”.

“La práctica va a ser hecha dentro de la unidad militar, pero también se puede hacer en el ámbito del INAU”, dijo, y ejemplificó: “Si tiene alguna pared para levantar o alguna puerta para pintar, seguramente irán a la propia dependencia del INAU para trabajar y hacer la parte práctica ahí”. Por último, agregó que hay una comisión de seguimiento que se va a ocupar de “alguna pequeña cosa o dificultades que seguramente se vayan a ir sorteando en el camino”.