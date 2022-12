“La transformación educativa en Formación en Educación muestra cada día el grado de improvisación, arbitrariedad y falta de profesionalidad”, manifestó el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), a través de un comunicado, en referencia al reciente anuncio del Consejo de Formación en Educación (CFE) de que la elección de horas docente comience el 12 de diciembre en vez de este viernes, tal como estaba previsto. “Exigimos que el CFE no inicie la elección de horas”, esgrimieron.

La postergación se debe a que este miércoles el Consejo Directivo Central (Codicen) preveía tratar el plan de estudios de la carrera de profesor de Educación Media, pero el documento finalizado llegó por mail durante la sesión, por lo que nuevamente se atrasó su aprobación y, por tanto, se retrasa el acto eleccionario. Hasta ese momento, sólo estaban aprobados los documentos de la reforma curricular para cinco de las carreras y quedó pendiente el plan de profesorado.

Cuando el Sidfe emitió el comunicado, a nivel oficial la elección de horas continuaba convocada para el 9 de diciembre, lo que el sindicato explicó por “presiones dentro de la propia ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] para realizarlas antes de que comience Secundaria”. Para el Sidfe, mantener esa fecha generaría “una lesión de los derechos de las y los trabajadores de la educación y caos administrativo”.

Los docentes sindicalizados denunciaron que hay un cúmulo de “situaciones no resueltas”. En primer lugar, evidenciaron que todavía no se aprobaron los traslados de docencia directa, que deben “ser de público conocimiento” antes de la fecha. En segundo lugar, refirieron a que no se habían aprobado las distintas mallas curriculares del profesorado de Educación Media.

Asimismo, aseguraron que no se ha publicado en el sistema informático ni públicamente “la oferta educativa de los grupos de 1º año de todas las carreras de Formación en Educación, lo que significa que las y los docentes no sabrán qué cursos del nuevo plan, y en qué modalidad, estarán disponibles en sus institutos”.

Por otro lado, señalaron que tampoco está la tabla de equivalencias de las asignaturas del Plan 2008 y el Plan 2023, lo que, según el sindicato, “imposibilita saber qué podrán elegir las y los docentes en relación a las nuevas asignaturas creadas”. A su vez, no fueron publicados “los listados de los efectivos que serán intercalados en las nuevas materias, en el caso de fusión de asignaturas del plan anterior (tal como ocurre en Secundaria con Ciencias Físicas, donde se mezclan los efectivos de Física y Química)”. Por último, el Sidfe aseguró que el CFE “no ha atendido la precarización de las condiciones laborales que implica la semestralización”.

La exigencia de que se retrase el inicio de la elección de horas es hasta que los puntos manifestados por el sindicato sean resueltos. Al mismo tiempo, el Sidfe solicitó un ámbito de negociación bipartita para que se “asegure que los efectivos puedan elegir la unidad docente” y, por tanto, “las direcciones deben evitar la superposición de horarios dentro de cada sección”.

En un segundo lugar, pidieron que las coordinaciones puedan realizarse virtualmente para disminuir los “problemas de traslado de un centro a otro”. También la posibilidad de negociar “la correspondencia entre las nuevas asignaturas y las secciones académicas, en tanto que claramente modifica condiciones de trabajo”. Por último, remarcaron que la oferta educativa de primero a cuarto año debe estar disponible y que, “en el caso de las asignaturas que pueden estar incluidas en más de una sección, tiene que estar realizado el intercalado correspondiente por contralor docente, para evitar arbitrariedades”.

“La responsabilidad ahora es de la administración”, finalizó el Sidfe, ya que aseguraron que las autoridades tenían conocimiento de estas situaciones y que tuvieron tiempo “para poder solucionarlos”. Por su parte, se comprometieron “a trabajar denodadamente para solucionar los temas que estén a su alcance sin importar la hora y el día”.

En la sesión de este jueves, sin los votos de los consejeros docentes, el Codicen aprobó el plan de profesorado que faltaba. Además, quedó definido que la elección de horas del CFE comenzará el próximo lunes y que será en formato virtual.