Después de haber registrado un incidente de ciberseguridad por el que el organismo tuvo que suspender la puesta en línea de todas sus plataformas, Ceibal anunció su vuelta.

“Las plataformas disponibles y los usuarios que puedan acceder a ellas se irán incrementando progresivamente”, anunció el organismo en un escueto comunicado, que no da detalles sobre el ataque informático registrado ni sus consecuencias.

Por su parte, la plataforma GURÍ, de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), continúa caída mientras el organismo trabaja en conjunto con otras dependencias de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La DGEIP publicó este miércoles un comunicado de actualización del incidente, originalmente detectado el viernes.

Según informó el organismo, los técnicos siguen trabajando en el sistema “de forma permanente”, por lo que la plataforma continúa fuera de servicio. Ello implica que el registro de asistencia en los jardines y escuelas públicas continúe siendo manual en los próximos días, ya que el pasaje de lista se realiza de forma electrónica a través de GURÍ.