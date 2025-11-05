Después de que la semana pasada una madre agrediera físicamente a la directora y a la subdirectora de una escuela en La Paz, Canelones, este miércoles se registró una nueva agresión, ahora en la escuela 123 de Montevideo, en Flor de Maroñas.

Según informó la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), en este caso, además de algunas maestras también fueron víctimas de la agresión los propios escolares del centro educativo y sus familiares. Cuando se registra una agresión en un local escolar, Ademu Montevideo activa automáticamente un paro de 24 horas para el día siguiente, por lo que este jueves esa medida se tomará en escuelas y jardines públicos de la capital.

Durante el paro, el sindicato realizará una asamblea para abordar lo sucedido. Según confirmaron a la diaria desde Ademu Montevideo, se hizo una denuncia policial sobre lo sucedido.